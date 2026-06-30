Михалков анонсировал взимание в РФ процента от проката зарубежного кино

«Это будет серьезная помощь нашему кинематографу, потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться “входной билет” — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино», — сказал народный артист.