По сюжету второго сезона старлей Алексей Турбин (Власкин) продолжает работать в секретной экспериментальной роте ППС, патрулируя Петербург под видом таксиста. Рутинная операция оборачивается провалом: крупная партия наркотиков исчезает, а все улики ведут к Турбину. Теперь он вынужден вести параллельное расследование, чтобы доказать свою невиновность. Вскоре он понимает, что в отделе снова завелся «крот», и на этот раз под угрозой не только его карьера, но и жизнь.