Второй сезон детективного сериала «Такси под прикрытием», действие которого происходит в Петербурге, стартует 1 июля. В продолжении появятся знакомые герои в исполнении Дмитрия Власкина, Кирилла Гребенщикова и Татьяны Чердынцевой. Среди новичков в актерском составе — Екатерина Вилкова, Виктория Бычкова и Борис Миронов. Режиссером выступает Стас Шмелев.
По сюжету второго сезона старлей Алексей Турбин (Власкин) продолжает работать в секретной экспериментальной роте ППС, патрулируя Петербург под видом таксиста. Рутинная операция оборачивается провалом: крупная партия наркотиков исчезает, а все улики ведут к Турбину. Теперь он вынужден вести параллельное расследование, чтобы доказать свою невиновность. Вскоре он понимает, что в отделе снова завелся «крот», и на этот раз под угрозой не только его карьера, но и жизнь.
«Почти все исполнители главных ролей тоже остались на своих местах — это Дмитрий Власкин, Кирилл Гребенщиков и даже так полюбившийся зрителям (хоть и несколько постаревший) пес Батон. Съемки, конечно же, снова были в Питере. Но при всех этих старых ингредиентах наших зрителей ожидают весьма неожиданные сюжетные повороты», — рассказал генеральный продюсер и автор сценария Артем Чащихин-Тоидзе.
Второй сезон «Такси под прикрытием» будет выходить на платформах Кинопоиск, Кино1ТВ и Иви.