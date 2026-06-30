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Екатерина Вилкова сыграет в продолжении детектива «Такси под прикрытием»

Стала известна дата выхода второго сезона сериала с петербургской атмосферой
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)
Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)

Второй сезон детективного сериала «Такси под прикрытием», действие которого происходит в Петербурге, стартует 1 июля. В продолжении появятся знакомые герои в исполнении Дмитрия Власкина, Кирилла Гребенщикова и Татьяны Чердынцевой. Среди новичков в актерском составе — Екатерина Вилкова, Виктория Бычкова и Борис Миронов. Режиссером выступает Стас Шмелев.

Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)
Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)

По сюжету второго сезона старлей Алексей Турбин (Власкин) продолжает работать в секретной экспериментальной роте ППС, патрулируя Петербург под видом таксиста. Рутинная операция оборачивается провалом: крупная партия наркотиков исчезает, а все улики ведут к Турбину. Теперь он вынужден вести параллельное расследование, чтобы доказать свою невиновность. Вскоре он понимает, что в отделе снова завелся «крот», и на этот раз под угрозой не только его карьера, но и жизнь.

Екатерина Вилкова и Дмитрий Власкин на съемках сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)
Екатерина Вилкова и Дмитрий Власкин на съемках сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)

«Почти все исполнители главных ролей тоже остались на своих местах — это Дмитрий Власкин, Кирилл Гребенщиков и даже так полюбившийся зрителям (хоть и несколько постаревший) пес Батон. Съемки, конечно же, снова были в Питере. Но при всех этих старых ингредиентах наших зрителей ожидают весьма неожиданные сюжетные повороты», — рассказал генеральный продюсер и автор сценария Артем Чащихин-Тоидзе.

Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)
Кадр из сериала «Такси под прикрытием» (2 сезон)

Второй сезон «Такси под прикрытием» будет выходить на платформах Кинопоиск, Кино1ТВ и Иви.