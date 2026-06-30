Фильм «Супергерл» вышел на большие экраны 25 июня, но уже сейчас эксперты прогнозируют серьезные финансовые потери для Warner Bros. и DC Studios — пишет Variety.
Сборы первой недели оказались далеки от ожиданий студии. За уикенд картина собрала по всему миру лишь $62,6 млн (около 5 млрд руб.). Для сравнения: только на производство проекта компании потратили $170 млн (примерно 13,4 млрд руб.), а бюджет маркетинговой кампании составил еще $120 млн (около 9,5 млрд руб.).
Обычно лентам такого масштаба требуется заработать не меньше $375 млн (около 29,6 млрд руб.), чтобы выйти в ноль. Однако текущие прогнозы куда скромнее — аналитики ожидают итоговые сборы на уровне $200 млн (примерно 15,8 млрд руб.).
Главной причиной неудачи специалисты называют перенасыщение аудитории однотипными супергеройскими сюжетами.
«Мы посмотрели уже так много супергеройских фильмов, но я бы не стал называть происходящее усталостью от жанра. Скорее, зрители устали от одного и того же типа фильмов. Им не обязательно нужны супергерои как часть единой киновселенной — они просто хотят видеть что-то новое», — объясняет Шон Роббинс, директор по киноаналитике в Fandango и основатель Box Office Theory.
Фильм «Супергерл» снят по мотивам комиксов DC. По сюжету кузина Супермена отправляется в захватывающее межгалактическое путешествие.
Ранее стало известно, что трейлер другого супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» стал вторым по просмотрам в истории.