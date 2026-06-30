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Кассовый провал фильма «Супергерл» грозит убытками Warner Bros.

За первые выходные картина собрала $62,6 млн при бюджете в $170 млн
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Супергерл»
Кадр из фильма «Супергерл»

Фильм «Супергерл» вышел на большие экраны 25 июня, но уже сейчас эксперты прогнозируют серьезные финансовые потери для Warner Bros. и DC Studios — пишет Variety.

Сборы первой недели оказались далеки от ожиданий студии. За уикенд картина собрала по всему миру лишь $62,6 млн (около 5 млрд руб.). Для сравнения: только на производство проекта компании потратили $170 млн (примерно 13,4 млрд руб.), а бюджет маркетинговой кампании составил еще $120 млн (около 9,5 млрд руб.).

Кадр из фильма «Супергерл»
Кадр из фильма «Супергерл»

Обычно лентам такого масштаба требуется заработать не меньше $375 млн (около 29,6 млрд руб.), чтобы выйти в ноль. Однако текущие прогнозы куда скромнее — аналитики ожидают итоговые сборы на уровне $200 млн (примерно 15,8 млрд руб.).

Главной причиной неудачи специалисты называют перенасыщение аудитории однотипными супергеройскими сюжетами.

«Мы посмотрели уже так много супергеройских фильмов, но я бы не стал называть происходящее усталостью от жанра. Скорее, зрители устали от одного и того же типа фильмов. Им не обязательно нужны супергерои как часть единой киновселенной — они просто хотят видеть что-то новое», — объясняет Шон Роббинс, директор по киноаналитике в Fandango и основатель Box Office Theory.

Фильм «Супергерл» снят по мотивам комиксов DC. По сюжету кузина Супермена отправляется в захватывающее межгалактическое путешествие.

Ранее стало известно, что трейлер другого супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» стал вторым по просмотрам в истории.