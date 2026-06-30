«Мы посмотрели уже так много супергеройских фильмов, но я бы не стал называть происходящее усталостью от жанра. Скорее, зрители устали от одного и того же типа фильмов. Им не обязательно нужны супергерои как часть единой киновселенной — они просто хотят видеть что-то новое», — объясняет Шон Роббинс, директор по киноаналитике в Fandango и основатель Box Office Theory.