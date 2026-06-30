Гарри Стайлс и Зои Кравиц уже не скрывают свой роман. Инсайдер рассказал изданию People, что сейчас влюбленные стараются проводить вместе каждую свободную минуту.
Как пишет Page Six, 32-летний Стайлс и 37-летняя Кравиц также попали в объективы камер во время пикника в Лос-Анджелесе. Сейчас музыкант находится в мировом туре, посвященном его четвертому студийному альбому «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».
«Зои и Гарри прекрасно подходят друг другу как пара. Друзья никогда не видели его таким счастливым», — поделился источник.
Инсайдеры сообщают, что Кравиц всячески поддерживает возлюбленного, и они стараются проводить как можно больше времени вместе — актриса даже планирует сопровождать Стайлса в туре.
«Они обсуждали планы на свадьбу», — добавил другой источник, близкий к паре.
Ранее Зои Кравиц вышла в свет с кольцом на безымянном пальце, тем самым подтвердив помолвку с Гарри Стайлсом.