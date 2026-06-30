Как пишет Page Six, 32-летний Стайлс и 37-летняя Кравиц также попали в объективы камер во время пикника в Лос-Анджелесе. Сейчас музыкант находится в мировом туре, посвященном его четвертому студийному альбому «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».