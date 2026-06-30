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Инсайдеры: Гарри Стайлс и Зои Кравиц обсуждают свадьбу

Звезды стараются проводить как можно больше времени вместе и строят планы на будущее
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Гарри Стайлс и Зои Кравиц уже не скрывают свой роман. Инсайдер рассказал изданию People, что сейчас влюбленные стараются проводить вместе каждую свободную минуту.

Как пишет Page Six, 32-летний Стайлс и 37-летняя Кравиц также попали в объективы камер во время пикника в Лос-Анджелесе. Сейчас музыкант находится в мировом туре, посвященном его четвертому студийному альбому «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

«Зои и Гарри прекрасно подходят друг другу как пара. Друзья никогда не видели его таким счастливым», — поделился источник.

Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Legion-Media

Инсайдеры сообщают, что Кравиц всячески поддерживает возлюбленного, и они стараются проводить как можно больше времени вместе — актриса даже планирует сопровождать Стайлса в туре.

«Они обсуждали планы на свадьбу», — добавил другой источник, близкий к паре.

Ранее Зои Кравиц вышла в свет с кольцом на безымянном пальце, тем самым подтвердив помолвку с Гарри Стайлсом.