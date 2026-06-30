В семейной драме «Блог» выпускник ВГИКа Григорий Сазонов говорит о том, в чем действительно разбирается: он сам работает с детьми и подростками и, к тому же, ранее снимал документальный сериал про блогеров. В его дебютном полном метре главные роли исполнили Денис Прытков, Александра Бабаскина, Дарья Мельникова и Игорь Гордин.