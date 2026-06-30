3—10 июля в Нижнем Новгороде пройдет юбилейный X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». Это уникальный киносмотр, где в одной конкурсной программе встречаются полнометражные и короткометражные, игровые и документальные картины. В гиде Кино Mail рассказываем о самых ярких фильмах конкурса, которые нельзя пропустить.
Полнометражные игровые фильмы
«Блог»
Совершив несколько необдуманных поступков и оказавшись в безвыходной ситуации, коуч-неудачник Федя и его бунтующая дочь-подросток Соня отправляются «в ссылку» в летний лагерь для трудных детей: он — в качестве психолога, она — как подопечная. В непривычной обстановке им приходится налаживать контакт друг с другом и окружающими, вскрывать старые обиды, проходить сепарацию и проживать утрату.
В семейной драме «Блог» выпускник ВГИКа Григорий Сазонов говорит о том, в чем действительно разбирается: он сам работает с детьми и подростками и, к тому же, ранее снимал документальный сериал про блогеров. В его дебютном полном метре главные роли исполнили Денис Прытков, Александра Бабаскина, Дарья Мельникова и Игорь Гордин.
«Трудные папы»
После смерти гиперопекающей матери Кате впервые в жизни придется проявить самостоятельность и разобраться с богатым наследием родительницы: долгом за ипотеку, загадочным мужчиной, которому мама много лет отправляла деньги, и ее последним возлюбленным Андреем Николаевичем, которому негде жить.
Режиссер «Трудных пап» Светлана Самошина далеко не первый раз работает с темой детско-родительских отношений: ранее она сняла сериалы «Первый класс» и «Шестнадцать +» и получила приз ММКФ за драму «Край надломленной луны». В ее новой работе — по-настоящему звездный актерский состав, куда вошли Юлия Хлынина, Александр Лыков, Гарик Сукачев и Михаил Тройник.
«А как правильно?»
Перед отъездом из глухой деревни Девушка переживает нападение одного из жителей, который уродует ее лицо. Героиню спасает местный юродивый — по слухам, творящий чудеса. Надеясь, что он вернет ей красоту, Девушка принимает затворничество в его доме, где говорит со старинной иконой.
Полнометражный дебют режиссера и сценариста Артема Тумакова «А как правильно?» спродюсирован Юлией Витязевой (FT Production), отвечающей за все фильмы Романа Михайлова. Главные роли в фильме кинематографиста, живущего, по его признанию, с верой в андеграунд, исполнили Марина Лебедева, Илья Глинников и Олег Чугунов.
Короткометражные игровые фильмы
«Главная роль»
Девушка Маша безответно влюблена в стареющего актера Сергея — опытного мужчину, который заставляет ее чувствовать себя необходимой, принимает ее любовь, но не готов дать то, что нужно ей.
«Главная роль» — короткометражный режиссерский дебют актрисы Анастасии Куимовой («Большая земля»), окончившей мастерскую Хотиненко, Фенченко и Финна на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В мелодраме о нездоровой любви снялись Марина Калецкая, Дмитрий Ендальцев и Нино Кантария.
«Ось»
Скромный охранник Антон потерялся в серой рутине и равнодушии окружающих. Он втайне наблюдает за репетициями очаровательной Тани и мечтает однажды выйти на сцену вместе с ней. Даже внезапно проявившаяся у Антона способность к телекинезу не может сокрушить все безразличие мира.
Абсурдистская трагикомедия «Ось» — игровой фильм Кирилла Верхозина, в 2025 году получившего главный приз «Горького» за короткометражный док «Колхандра». На контрасте с полнометражной программой в «Оси» вместо звездного каста — только свежие лица во главе с актером «Мастерской Петра Фоменко» Владимиром Свирским.
«Последний день»
Как бы вы провели последний день человечества? Выбирая между родителями, бывшим парнем, случайным сексом и алкоголем, Женя осознает, что больше всего ее пугает не сам конец света, а перспектива встретить его в одиночестве.
Еще одна актерская работа Марины Калецкой на «Горьком» — на этот раз в паре с Романом Евдокимовым. «Последний день» — ироничный короткий метр завсегдатая российских кинофестивалей Кирилла Логинова, ранее снявшего комедию «Три свадьбы и один побег».
Документальные фильмы
«Особые»
Хроника летнего лагеря при православной общине в Ярославской области для детей и подростков с особенностями развития. Его обитатели молятся, трудятся и отдыхают вместе, заботясь друг о друге и постигая простые формы счастья.
Второй фильм Кирилла Верхозина на «Горьком фесте 2026», но уже в качестве оператора – в режиссерском дебюте челябинца Павла Буркова. В числе продюсеров картины «Особые» — создатель документальных хитов «Земля больших возможностей» и «Зенит навсегда» Андрей Ананин.
«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде»
Каждое лето студенты из стройотряда «Гефест» Уральского политехнического института возводили крупнейшие хозяйственные объекты страны. Спустя 55 лет после создания отряда выпускники с ностальгией вспоминают свои поездки «на целину», где трудовые будни перемежались с яркими юношескими впечатлениями.
Полнометражный научно-популярный фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» — новая работа настоящего уральца Алексея Федорченко, хорошо известного не только в России, но и за рубежом благодаря фильмам «Овсянки» и «Война Анны».
«Тихие смыслы»
Готовя спектакль по пьесе «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона и стараясь сделать его более достоверным, актеры труппы Нижегородского ТЮЗа знакомятся с Юлией Кремневой, воспитывающей слепоглухого сына Петю. Общаясь с мальчиком, его мамой и педагогом, артисты оказываются между двух миров и обнаруживают переклички между художественным произведением и реальной жизнью.
«Тихие смыслы» — авторский полнометражный фильм от опытных документалистов Александры Андроновой и Антона Белоусова, ранее снявших фестивальный док «Ветреные будни».