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Гид по самым интересным фильмам кинофестиваля «Горький фест 2026»

Рассказываем о самых звездных, остросоциальных и просто любопытных фильмах конкурсной программы юбилейного X Фестиваля нового российского кино в Нижнем Новгороде
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
«Горький фест 2026»
«Горький фест 2026»

3—10 июля в Нижнем Новгороде пройдет юбилейный X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». Это уникальный киносмотр, где в одной конкурсной программе встречаются полнометражные и короткометражные, игровые и документальные картины. В гиде Кино Mail рассказываем о самых ярких фильмах конкурса, которые нельзя пропустить.

Полнометражные игровые фильмы

«Блог»

Совершив несколько необдуманных поступков и оказавшись в безвыходной ситуации, коуч-неудачник Федя и его бунтующая дочь-подросток Соня отправляются «в ссылку» в летний лагерь для трудных детей: он — в качестве психолога, она — как подопечная. В непривычной обстановке им приходится налаживать контакт друг с другом и окружающими, вскрывать старые обиды, проходить сепарацию и проживать утрату.

В семейной драме «Блог» выпускник ВГИКа Григорий Сазонов говорит о том, в чем действительно разбирается: он сам работает с детьми и подростками и, к тому же, ранее снимал документальный сериал про блогеров. В его дебютном полном метре главные роли исполнили Денис Прытков, Александра Бабаскина, Дарья Мельникова и Игорь Гордин.

«Трудные папы»

Кадр из фильма «Трудные папы»
Кадр из фильма «Трудные папы»

После смерти гиперопекающей матери Кате впервые в жизни придется проявить самостоятельность и разобраться с богатым наследием родительницы: долгом за ипотеку, загадочным мужчиной, которому мама много лет отправляла деньги, и ее последним возлюбленным Андреем Николаевичем, которому негде жить.

Режиссер «Трудных пап» Светлана Самошина далеко не первый раз работает с темой детско-родительских отношений: ранее она сняла сериалы «Первый класс» и «Шестнадцать +» и получила приз ММКФ за драму «Край надломленной луны». В ее новой работе — по-настоящему звездный актерский состав, куда вошли Юлия Хлынина, Александр Лыков, Гарик Сукачев и Михаил Тройник

«А как правильно?»

Перед отъездом из глухой деревни Девушка переживает нападение одного из жителей, который уродует ее лицо. Героиню спасает местный юродивый — по слухам, творящий чудеса. Надеясь, что он вернет ей красоту, Девушка принимает затворничество в его доме, где говорит со старинной иконой.

Полнометражный дебют режиссера и сценариста Артема Тумакова «А как правильно?» спродюсирован Юлией Витязевой (FT Production), отвечающей за все фильмы Романа Михайлова. Главные роли в фильме кинематографиста, живущего, по его признанию, с верой в андеграунд, исполнили Марина Лебедева, Илья Глинников и Олег Чугунов.

Короткометражные игровые фильмы

«Главная роль»

Кадр из фильма «Главная роль»
Кадр из фильма «Главная роль»

Девушка Маша безответно влюблена в стареющего актера Сергея — опытного мужчину, который заставляет ее чувствовать себя необходимой, принимает ее любовь, но не готов дать то, что нужно ей.

«Главная роль» — короткометражный режиссерский дебют актрисы Анастасии Куимовой («Большая земля»), окончившей мастерскую Хотиненко, Фенченко и Финна на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В мелодраме о нездоровой любви снялись Марина Калецкая, Дмитрий Ендальцев и Нино Кантария.

«Ось»

Скромный охранник Антон потерялся в серой рутине и равнодушии окружающих. Он втайне наблюдает за репетициями очаровательной Тани и мечтает однажды выйти на сцену вместе с ней. Даже внезапно проявившаяся у Антона способность к телекинезу не может сокрушить все безразличие мира.

Абсурдистская трагикомедия «Ось» — игровой фильм Кирилла Верхозина, в 2025 году получившего главный приз «Горького» за короткометражный док «Колхандра». На контрасте с полнометражной программой в «Оси» вместо звездного каста — только свежие лица во главе с актером «Мастерской Петра Фоменко» Владимиром Свирским.

«Последний день»

Кадр из фильма «Последний день»
Кадр из фильма «Последний день»

Как бы вы провели последний день человечества? Выбирая между родителями, бывшим парнем, случайным сексом и алкоголем, Женя осознает, что больше всего ее пугает не сам конец света, а перспектива встретить его в одиночестве.

Еще одна актерская работа Марины Калецкой на «Горьком» — на этот раз в паре с Романом Евдокимовым. «Последний день» — ироничный короткий метр завсегдатая российских кинофестивалей Кирилла Логинова, ранее снявшего комедию «Три свадьбы и один побег».

Документальные фильмы

«Особые»

Хроника летнего лагеря при православной общине в Ярославской области для детей и подростков с особенностями развития. Его обитатели молятся, трудятся и отдыхают вместе, заботясь друг о друге и постигая простые формы счастья.

Второй фильм Кирилла Верхозина на «Горьком фесте 2026», но уже в качестве оператора – в режиссерском дебюте челябинца Павла Буркова. В числе продюсеров картины «Особые» — создатель документальных хитов «Земля больших возможностей» и «Зенит навсегда» Андрей Ананин.

«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде»

Кадр из фильма «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде»
Кадр из фильма «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде»

Каждое лето студенты из стройотряда «Гефест» Уральского политехнического института возводили крупнейшие хозяйственные объекты страны. Спустя 55 лет после создания отряда выпускники с ностальгией вспоминают свои поездки «на целину», где трудовые будни перемежались с яркими юношескими впечатлениями.

Полнометражный научно-популярный фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» — новая работа настоящего уральца Алексея Федорченко, хорошо известного не только в России, но и за рубежом благодаря фильмам «Овсянки» и «Война Анны».

«Тихие смыслы»

Готовя спектакль по пьесе «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона и стараясь сделать его более достоверным, актеры труппы Нижегородского ТЮЗа знакомятся с Юлией Кремневой, воспитывающей слепоглухого сына Петю. Общаясь с мальчиком, его мамой и педагогом, артисты оказываются между двух миров и обнаруживают переклички между художественным произведением и реальной жизнью.

«Тихие смыслы» — авторский полнометражный фильм от опытных документалистов Александры Андроновой и Антона Белоусова, ранее снявших фестивальный док «Ветреные будни».