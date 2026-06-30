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Джоли откровенно рассказала о личной жизни после развода с Брэдом Питтом

Актриса призналась, что не заводила отношений после развода
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что уже десять лет не состоит в романтических отношениях. Об этом пишет Daily Mail.

«Я ни с кем не встречалась с тех пор, как десять лет назад развелась. Я смирилась с тем, что этот аспект моей жизни отходит на второй план», — поделилась Джоли и добавила, что сосредоточилась на воспитании детей.

Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

По словам актрисы, жизнь ее «немного сломала». В то же время она заявила, что по мере взросления детей готова пересмотреть свой подход, снова начать жить и быть свободной.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Спустя два года Джоли подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. Окончательно развод был оформлен в 2024 году после восьми лет судебных разбирательств. У бывших супругов трое приемных детей — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, а также трое биологических — 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее инсайдеры назвали причину десятилетней вражды Брэда Питта и Анджелины Джоли.