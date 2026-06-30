Сюжет разворачивается в XIX веке на фоне опустошенной голодом Ирландии. Две сестры совершают опасное путешествие в Америку, чтобы сбежать от жесткого отца, нищеты и голода. В Нью-Йорке они присоединяются к другим ирландским женщинам, которых уничижительно называют «Бриджет».