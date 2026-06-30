Колин Фаррелл присоединился к актерскому ансамблю исторической драмы «Плохие Бриджет», которую выпустит Netflix. В фильме также снимаются Стив Куган, Чарли Хитон, Донал Глисон, Химеш Патель, Симона Кирби, Эмилия Джонс. Режиссером выступает Рич Пеппиатт.
Сюжет разворачивается в XIX веке на фоне опустошенной голодом Ирландии. Две сестры совершают опасное путешествие в Америку, чтобы сбежать от жесткого отца, нищеты и голода. В Нью-Йорке они присоединяются к другим ирландским женщинам, которых уничижительно называют «Бриджет».
Картина основана на документальной книге Илэйн Фаррелл и Лиэнн МакКормик. Съемки стартуют в июле. Точная дата выхода пока неизвестна.
Ранее Колин Фаррелл рассказал, при каком условии он готов вернуться к роли Пингвина.