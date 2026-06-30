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Эль Фаннинг показала фото с возлюбленным-миллионером

28-летняя актриса отправилась в отпуск вместе с бойфрендом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети
Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети

Актриса Эль Фаннинг поделилась свежими кадрами из отпуска. На снимках 28-летняя звезда запечатлена вместе со своим избранником — 35-летним Гасом Веннером, который занимает пост генерального директора журнала Rolling Stone. Поклонники сразу отметили, что пара выглядит очень счастливой. 

Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети
Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети
Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети
Эль Фаннинг с возлюбленным / фото: соцсети

Роман между актрисой и бизнесменом завязался в конце 2023 года. Уже в январе 2024-го пара впервые вышла в свет вместе, посетив церемонию вручения премии «Золотой глобус». Артистка рассказывала, что ее семья приняла избранника и отлично с ним ладит. 

Также Фаннинг признавалась, что очень хочет детей от своего возлюбленного.