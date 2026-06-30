Актриса Эль Фаннинг поделилась свежими кадрами из отпуска. На снимках 28-летняя звезда запечатлена вместе со своим избранником — 35-летним Гасом Веннером, который занимает пост генерального директора журнала Rolling Stone. Поклонники сразу отметили, что пара выглядит очень счастливой.
Роман между актрисой и бизнесменом завязался в конце 2023 года. Уже в январе 2024-го пара впервые вышла в свет вместе, посетив церемонию вручения премии «Золотой глобус». Артистка рассказывала, что ее семья приняла избранника и отлично с ним ладит.
Также Фаннинг признавалась, что очень хочет детей от своего возлюбленного.