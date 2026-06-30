Роман между актрисой и бизнесменом завязался в конце 2023 года. Уже в январе 2024-го пара впервые вышла в свет вместе, посетив церемонию вручения премии «Золотой глобус». Артистка рассказывала, что ее семья приняла избранника и отлично с ним ладит.