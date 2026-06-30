Сила, способная изменить к лучшему жизнь человека любого возраста, — это любовь. Об этом напоминает комедийная драма Бретта Хейли «Я увижу тебя в своих снах», вышедшая в 2015 году. Главная героиня, 70-летняя бывшая певица Кэрол Петерсен, после смерти мужа не задумывалась о новых отношениях. Внезапно в ее жизни появляются сразу двое мужчин: молодой чистильщик бассейнов и обходительный ровесник с собственной яхтой. Каждый из них по-своему хорош, но, когда выбор уже сделан, судьба вносит в жизнь Кэрол свои коррективы.