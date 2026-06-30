«Я увижу тебя в своих снах»
Сила, способная изменить к лучшему жизнь человека любого возраста, — это любовь. Об этом напоминает комедийная драма Бретта Хейли «Я увижу тебя в своих снах», вышедшая в 2015 году. Главная героиня, 70-летняя бывшая певица Кэрол Петерсен, после смерти мужа не задумывалась о новых отношениях. Внезапно в ее жизни появляются сразу двое мужчин: молодой чистильщик бассейнов и обходительный ровесник с собственной яхтой. Каждый из них по-своему хорош, но, когда выбор уже сделан, судьба вносит в жизнь Кэрол свои коррективы.
Звездой фильма стала исполнительница главной роли, заслуженная актриса Блайт Даннер, чья кинокарьера началась еще в начале 1970-х. Дважды лауреат премии «Эмми», обладательница наград «Тони» и «Сатурн», Даннер прославилась множеством ярких ролей второго плана. Она сыграла тещу главного героя в комедии «Знакомство с родителями» и ее продолжениях, а также появилась в роли постаревшей девочки, встретившей инопланетянина Пола, в комедии «Пол: Секретный материальчик». В фильме «Я увижу тебя в своих снах» актриса блестяще изобразила пожилую женщину, решившую начать жить полной жизнью, сколько бы времени ей ни было отпущено.
«Здесь была Бритт-Мари»
В шведской комедийной драме режиссера Тувы Новотны «Здесь была Бритт-Мари» силой, побуждающей главную героиню круто изменить свою жизнь, тоже становится любовь. Точнее, любовь ее мужа к другой женщине. Случайно узнав об измене супруга, с которым прожила 40 лет, домохозяйка Бритт-Мари уезжает в маленький городок Борг, где устраивается на единственную доступную работу — руководителем досугового центра и тренером местной детской футбольной команды. При этом она совершенно не разбирается в футболе, зато обладает выдающимися навыками организации быта.
Главную роль исполнила выдающаяся шведская актриса и режиссер Пернилла Аугуст. Начав творческую карьеру в 1970-х, она долгое время играла в театральных и кинопостановках Ингмара Бергмана. Получила приз Каннского кинофестиваля за фильм «Благие намерения». Массовому зрителю Пернилла Аугуст знакома по роли Шми Скайуокер в саге «Звездные войны». В фильме «Здесь была Бритт-Мари» она талантливо создала образ женщины, с трудом выбирающейся из панциря прежних привычек навстречу новой жизни.
«Стажер»
Главный герой фильма Нэнси Майерс «Стажер», 70-летний вдовец Бен Уитакер, не ищет ни новых романтических отношений, ни средств к существованию. Он страдает от безделья. Пожилой пенсионер устраивается на работу, рассчитанную на молодежь, и неожиданно оказывается незаменимым членом команды компании, где средний возраст сотрудников не превышает 30 лет. В работе ему помогают богатый жизненный опыт и приобретенная с годами мудрость, а навыки общения, характерные для прошлого века, внезапно оказываются дефицитными.
В роли Бена Уитакера снялся оскароносный актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро. Его игра получила высокие оценки критиков, в частности благодаря необычной экранной химии между Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Для ее героини, генерального директора Джулс Остин, Уитакер становится не просто подчиненным, а старшим товарищем, помогающим практически отцовскими советами.
«Наркокурьер»
Кардинальная смена жизни вовсе не обязательно ведет к лучшему. Об этом рассказывает детективная драма 2018 года «Мул», также известная в российском прокате под названием «Наркокурьер». Режиссером и продюсером фильма выступил знаменитый американский актер Клинт Иствуд, двумя годами ранее объявивший о завершении актерской карьеры. Он же исполнил главную роль.
Главный герой фильма — разменявший девятый десяток ветеран войны в Корее Эрл Стоун, который давно расстался с женой и занимается садоводством. Отчаянно нуждаясь в деньгах, он начинает перевозить запрещенные грузы для мексиканского картеля и неожиданно оказывается весьма успешным курьером, не вызывающим подозрений. Однако финал этой истории закономерен. Полиция выходит на след пожилого перевозчика, и Эрлу приходится признать, что, пытаясь изменить свою жизнь, он выбрал неверный путь.
«Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»
Изменить жизнь можно не только, занявшись новым делом или встретив нового человека. Герои солнечной комедии Джона Мэддена «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических» делают это, просто сменив страну проживания.
По сюжету группа пенсионеров по разным причинам покидает привычную Британию с ее традициями и переезжает в отель «Мэриголд» в Индии. На месте выясняется, что роскошный дом престарелых в английском колониальном стиле на самом деле представляет собой старый отель, который безуспешно пытается привести в порядок его управляющий Сонни Капур (Дев Патель). Однако бытовые неудобства быстро отходят на второй план на фоне перемен, которые индийская действительность приносит в жизнь постояльцев.
В фильме снялась целая плеяда выдающихся британских актеров старшего поколения. Роль овдовевшей домохозяйки исполнила Джуди Денч, получившая за нее очередную номинацию на «Золотой глобус». Мэгги Смит сыграла ворчливую Мюриэль, отправившуюся в Индию делать операцию на бедре. Билл Найи и Пенелопа Уилтон предстали в образе пожилой супружеской пары, вложившей свои сбережения в стартап дочери. Также в фильме снялся Том Уилкинсон, прославившийся ролями в картинах «Мужской стриптиз», «Патриот» и «Вечное сияние чистого разума», а также многие другие известные актеры.