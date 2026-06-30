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«Нервирует»: 87-летний Каневский отреагировал на то, что стал мемом в Южной Корее

Смешные картинки с 87-летним ведущим стали популярны в Азии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Леонид Каневский, фото: пресс-служба
Леонид Каневский, фото: пресс-служба

87-летний Леонид Каневский, бессменный ведущий «Следствие вели...», давно стал героем мемов в интернете. Кадры с ним разошлись на смешные картинки и цитаты. Однако недавно популярность ведущего шагнула далеко за пределы России — о Каневском узнали в Южной Корее.

Причиной тому стали работы художницы, которая переосмыслила образ ведущего в своих иллюстрациях. Сам артист долгое время даже не догадывался о таком повороте событий.

Мем с Леонидом Каневским
Мем с Леонидом КаневскимИсточник: Соцсети

«Во-первых, о том, что такое мем, я узнал благодаря дочке. Именно она однажды показала мне, что происходит в интернете, и тогда я впервые понял, что такое мемы: люди берут фразы, образы, какие-то моменты и дают им отдельную жизнь в сети», — рассказал Леонид Семенович.

О своих эмоциях от внезапной славы актер говорит откровенно. Первой реакцией стала неловкость. Ведущий признается, что непривычно ощущать такое пристальное внимание к своей личности, профессии и экранному образу.

«Когда понимаешь, что тебя обсуждают, цитируют, что ты становишься частью общего культурного кода, ощущение ответственности только усиливается», — поделился Каневский.

Несмотря на волнение, артист не скрывает: интерес публики ему приятен. Для любого актера важно видеть, что его работа остается востребованной спустя годы и находит отклик даже у молодого поколения: «Я актер, и мне приятно видеть, что моя работа вызывает такой интерес. Но именно поэтому все это еще и нервирует, и заставляет переживать. Нервирует — но, слава Богу, в хорошем смысле».

Ранее Яна Чурикова объяснила успех мемов с Каневским в Азии.