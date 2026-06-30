Несмотря на волнение, артист не скрывает: интерес публики ему приятен. Для любого актера важно видеть, что его работа остается востребованной спустя годы и находит отклик даже у молодого поколения: «Я актер, и мне приятно видеть, что моя работа вызывает такой интерес. Но именно поэтому все это еще и нервирует, и заставляет переживать. Нервирует — но, слава Богу, в хорошем смысле».