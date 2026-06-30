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Анджелина Джоли высказалась о жизни после развода с Брэдом Питтом

Актриса дала откровенное интервью в рамках промо своего нового фильма
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли дала интервью Yahoo Entertainment в рамках промокампании фильма «Кутюр». В нем 51-летняя актриса откровенно высказалась о жизни после развода с Брэдом Питтом и о том, как взросление детей изменило ее взгляд на саму себя.

«Теперь, когда мои дочки повзрослели, я открываю для себя много нового. Они общаются со мной уже как взрослые девушки, и я начинаю осознавать, чего я хочу для них, чего, как мне кажется, они не должны терять и за что должны держаться. И это в каком-то смысле напоминает мне о том, что, возможно, я сама утратила», — поделилась Джоли.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью ШайлоИсточник: Legion-Media

Актриса отметила, что через общение с детьми она словно заново знакомится с собой. Новый формат их отношений подсказывает ей: она не только мать, но и женщина со своими желаниями.

«В каком-то смысле они возвращают меня к моему прежнему “я”. Думаю, сейчас они хотят, чтобы я была для них не просто “мамой”, и я чувствую, что у меня наконец-то есть возможность снова стать собой», — добавила звезда.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media

Актриса также сказала, что после развода с Питтом все ее силы уходили на воспитание детей. Из-за этого, по ее словам, она «ни с кем не встречалась» с момента расставания. Однако сейчас Джоли чувствует себя готовой к переменам: «Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного надломила».

Ранее Анджелина Джоли высказалась о жизни до и после развода.