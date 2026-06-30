Актриса также сказала, что после развода с Питтом все ее силы уходили на воспитание детей. Из-за этого, по ее словам, она «ни с кем не встречалась» с момента расставания. Однако сейчас Джоли чувствует себя готовой к переменам: «Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного надломила».