Анджелина Джоли дала интервью Yahoo Entertainment в рамках промокампании фильма «Кутюр». В нем 51-летняя актриса откровенно высказалась о жизни после развода с Брэдом Питтом и о том, как взросление детей изменило ее взгляд на саму себя.
«Теперь, когда мои дочки повзрослели, я открываю для себя много нового. Они общаются со мной уже как взрослые девушки, и я начинаю осознавать, чего я хочу для них, чего, как мне кажется, они не должны терять и за что должны держаться. И это в каком-то смысле напоминает мне о том, что, возможно, я сама утратила», — поделилась Джоли.
Актриса отметила, что через общение с детьми она словно заново знакомится с собой. Новый формат их отношений подсказывает ей: она не только мать, но и женщина со своими желаниями.
«В каком-то смысле они возвращают меня к моему прежнему “я”. Думаю, сейчас они хотят, чтобы я была для них не просто “мамой”, и я чувствую, что у меня наконец-то есть возможность снова стать собой», — добавила звезда.
Актриса также сказала, что после развода с Питтом все ее силы уходили на воспитание детей. Из-за этого, по ее словам, она «ни с кем не встречалась» с момента расставания. Однако сейчас Джоли чувствует себя готовой к переменам: «Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного надломила».
Ранее Анджелина Джоли высказалась о жизни до и после развода.