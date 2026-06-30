Одной из главных задач съемочной группы было передать атмосферу конца 1980-х годов. Художники-постановщики Анна Стрельникова и Дарья Уфимцева детально прорабатывали каждую локацию: подбирали мебель, осветительные приборы, советскую посуду, медицинское оборудование и другие предметы интерьера, чтобы они соответствовали времени, в котором разворачиваются события.

Большинство предметов эпохи не изготавливалось специально для съемок. Команда арендовала реквизит, покупала вещи на барахолках и у частных коллекционеров, а некоторые предметы находила буквально среди выброшенных вещей. После реставрации они использовались в кадре, что позволило сделать окружающую обстановку максимально достоверной.

Перед началом съемок создатели сериала работали с архивными документами, фотографиями и видеоматериалами, связанными с делом Сергея Головкина. Главным консультантом проекта стал следователь Валерий Костарев, который участвовал в расследовании преступлений. При этом авторы сознательно не стремились к полной документальности — многие сцены были художественным вымыслом, хотя основа сюжета оставалась реальной.

Александр Яценко получил роль следователя Валерия Козырева без долгих поисков — создатели увидели в нем именно того героя, который способен сохранить человечность даже во время расследования жестоких преступлений. Не возникло сложностей и с утверждением Александры Бортич на роль следователя Натальи Добровольской.

Первоначально режиссеры сомневались, что Иван Янковский сможет убедительно сыграть жесткого и прямолинейного следователя Евгения Бокова. Однако уже в первые съемочные дни стало ясно, что Янковский полностью справился с образом, а его герой впоследствии стал одним из самых узнаваемых персонажей сериала.