Сериал «Фишер» — российский детективный триллер, основанный на реальных уголовных делах. Первый сезон вышел в 2023 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых отечественных проектов благодаря напряженному сюжету, мрачной атмосфере и сильному актерскому составу. Особую популярность получил следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского — этот образ стал одним из самых запоминающихся персонажей современных российских сериалов.
Проект задуман как антология: каждая новая часть посвящена отдельному расследованию, вдохновленному реальными событиями. На сегодняшний день анонсировано четыре сезона, три из которых уже вышли. Расскажем, как снимали все сезоны сериала «Фишер» и какие интересные детали остались за кадром.
Особенности съемочного процесса
Каждый сезон сериала имеет свое название, сюжет и историю. Первый сезон назывался «Фишер», он вышел в 2023 году. Премьера второго состоялась в 2025 году, и этот сезон назывался «Фишер. Затмение». Третий сезон вышел в 2026 году, и он получил название «После Фишера. Инквизитор». Расскажем о съемках каждого из сезонов подробно.
Как снимали 1-й сезон сериала «Фишер»
Работа над первым сезоном сериала началась в июне 2022 года. В основу сюжета легло расследование преступлений серийного убийцы Сергея Головкина, известного под прозвищем Фишер. Создатели проекта стремились не только рассказать историю, основанную на реальных событиях, но и максимально точно передать атмосферу конца 1980-х годов, когда происходили описываемые события.
Вот некоторые особенности съемок:
Одной из главных задач съемочной группы было передать атмосферу конца 1980-х годов. Художники-постановщики Анна Стрельникова и Дарья Уфимцева детально прорабатывали каждую локацию: подбирали мебель, осветительные приборы, советскую посуду, медицинское оборудование и другие предметы интерьера, чтобы они соответствовали времени, в котором разворачиваются события.
Большинство предметов эпохи не изготавливалось специально для съемок. Команда арендовала реквизит, покупала вещи на барахолках и у частных коллекционеров, а некоторые предметы находила буквально среди выброшенных вещей. После реставрации они использовались в кадре, что позволило сделать окружающую обстановку максимально достоверной.
Перед началом съемок создатели сериала работали с архивными документами, фотографиями и видеоматериалами, связанными с делом Сергея Головкина. Главным консультантом проекта стал следователь Валерий Костарев, который участвовал в расследовании преступлений. При этом авторы сознательно не стремились к полной документальности — многие сцены были художественным вымыслом, хотя основа сюжета оставалась реальной.
Александр Яценко получил роль следователя Валерия Козырева без долгих поисков — создатели увидели в нем именно того героя, который способен сохранить человечность даже во время расследования жестоких преступлений. Не возникло сложностей и с утверждением Александры Бортич на роль следователя Натальи Добровольской.
Первоначально режиссеры сомневались, что Иван Янковский сможет убедительно сыграть жесткого и прямолинейного следователя Евгения Бокова. Однако уже в первые съемочные дни стало ясно, что Янковский полностью справился с образом, а его герой впоследствии стал одним из самых узнаваемых персонажей сериала.
Перед создателями стояла непростая задача — найти актера, который смог бы показать одновременно внешнюю неприметность и внутреннюю опасность маньяка. В итоге роль досталась Андрею Максимову. Во время подготовки к съемкам он глубоко погрузился в образ и, по воспоминаниям коллег, настолько привык к своему персонажу, что на площадке нередко говорил о себе: «Я — Фишер».
Как снимали 2-й сезон сериала «Фишер»
Во время съемок второго сезона создатели сериала с самого начала выстраивали визуальную концепцию так, чтобы усилить ощущение тревоги и давления, проходящее через весь сезон.
Основная часть натурных съемок проходила в Абхазии, где создатели стремились подчеркнуть не курортную, а тревожную, почти изолированную сторону региона. В кадре — горные пейзажи, пустынные улицы и заброшенные пространства, которые усиливали ощущение напряженного расследования.
В отличие от привычного туристического образа региона, съемочная группа работала в декабре. Пасмурная погода, дождь, снег и серое небо стали частью визуального языка сезона, формируя холодную и угнетающую атмосферу.
Команда побывала в разных точках Абхазии: Гагре, Пицунде, Сухуме, Новом Афоне и озере Рица. В Гагре, например, снимались сцены на пляже и у колеса обозрения, что контрастировало с общей мрачной тональностью сезона. Отдельное внимание уделялось локациям с «историей». Среди них — заброшенные сооружения, в том числе железнодорожный мост через реку Аалдзга рядом с Ткуарчалом.
Интерьерные сцены снимались в Москве и Подмосковье: частные квартиры, пансионаты и реальные учреждения. Для большей достоверности использовались подлинные локации, включая закрытую бывшую тюрьму на Дмитровском шоссе и действующий московский морг, где снимались сцены опознания.
Актриса Алена Долголенко отмечала, что съемочный день в морге стал для нее одним из самых тяжелых эмоционально.
Сцены в доме, где собирались интеллектуалы, снимались в усадьбе Середниково в Подмосковье — популярной кинематографической локации, часто используемой в исторических и драматических проектах.
В процессе съемок происходили и технические накладки. Например, во время одной сцены с гелиевыми шарами внезапный ветер сорвал кадр, из-за чего эпизод пришлось переснимать.
Как снимали 3-й сезон сериала «Фишер»
Третий сезон, получивший название «После Фишера. Инквизитор», снимали с акцентом на создание плотной, мрачной атмосферы, характерной для изолированного и сурового пространства. Несмотря на то что по сюжету действие разворачивается на Алтае, съемочная группа сознательно подбирала локации так, чтобы передать ощущение тайги и отдаленности от цивилизации.
Одним из самых сложных эпизодов стала сцена, в которой героиня Юлии Снигирь проходит около двадцати минут по настоящей пещере — в полной темноте и по пояс в воде. Ситуацию осложняло то, что у актрисы есть клаустрофобия, поэтому на площадке постоянно присутствовали спелеолог и сотрудник МЧС.
Многие эпизоды требовали от актеров серьезной физической подготовки. Съемки проходили в горных и таежных условиях, на пересеченной местности, в холоде и труднодоступных локациях.
Команда подбирала реквизит и элементы декора так, чтобы передать атмосферу глухой тайги и провинциального города на границе с лесом, усиливая ощущение изоляции и напряжения.
В отличие от предыдущих сезонов, третий сезон стал самостоятельной историей во вселенной «Фишера», поэтому создатели полностью обновили каст. Это позволило сформировать новый набор персонажей и выстроить отдельную драматургию без привязки к прежним героям.
После утверждения актеров команда сосредоточилась на проработке характеров. Александр Петров акцентировал внимание на внутренней уязвимости и сложной семейной истории своего героя Терехова. Юлия Снигирь, в свою очередь, делала упор на противоречивость и эмоциональную нестабильность своей героини Беловой.
О том, где снимали все сезоны сериала «Фишер», читайте здесь.