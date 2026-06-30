43-летняя Светлана Ходченкова отправилась в отпуск, который она, как считают поклонники, проводит в компании предполагаемого мужа. Актриса уже рассказывала, что находится в Павловске, а теперь показала новые фото с отдыха.
На фотографиях Ходченкова запечатлена прямо на пляже — сразу после велосипедной прогулки. На фото видно два велосипеда. Под постом артистка оставила лишь многоточие и эмодзи в виде сердца.
Кто именно сопровождает актрису в поездке — неизвестно. Однако есть информация, что ее избранником стал некий «успешный IT-бизнесмен». В марте 2026 года появились слухи, что Ходченкова уже вышла за него замуж.
Ранее актриса уже делилась кадрами из этой поездки.