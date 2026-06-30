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Светлана Ходченкова отдыхает в компании предполагаемого мужа

43-летняя актриса показала фото из отпуска
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Светлана Ходченкова
Светлана ХодченковаИсточник: Пресс-служба

43-летняя Светлана Ходченкова отправилась в отпуск, который она, как считают поклонники, проводит в компании предполагаемого мужа. Актриса уже рассказывала, что находится в Павловске, а теперь показала новые фото с отдыха. 

Светлана Ходченкова / фото: соцсети
Светлана Ходченкова / фото: соцсети

На фотографиях Ходченкова запечатлена прямо на пляже — сразу после велосипедной прогулки. На фото видно два велосипеда. Под постом артистка оставила лишь многоточие и эмодзи в виде сердца.

Кто именно сопровождает актрису в поездке — неизвестно. Однако есть информация, что ее избранником стал некий «успешный IT-бизнесмен». В марте 2026 года появились слухи, что Ходченкова уже вышла за него замуж. 

Ранее актриса уже делилась кадрами из этой поездки.