Экс-жена звезды «Счастливы вместе» разорвала с ним все связи после развода

По словам Гуськовой, свой брак она воспринимает как «страшный сон». Она подчеркнула, что благодарна судьбе за этот бесценный опыт, но никогда не согласилась бы пройти через это снова. Актриса призналась, что после развода у нее появилось много ухажеров, но пока она не готова вступать в новые отношения. «Газета» обратилась за комментарием и к Виктору Логинову, но он предпочитает пока воздерживаться от высказываний на тему расставания.