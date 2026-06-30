«Поэтому в детстве я много слушала разговоров взрослых, я не обсуждала с ними то, о чем по идее нужно говорить в детстве, — объяснила актриса. — Ты постоянно слышишь: „Где страховка? Давай возьмем лестницу“, понимаете? И на этом весь разговор и заканчивается».