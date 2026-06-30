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Милли Бобби Браун призналась, что ей трудно находить общий язык со сверстниками

Звезда сериала «Очень странные дела» рассказала о сложностях с социализацией
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Милли Бобби Браун призналась, что ей трудно находить общий язык со сверстниками после того, как она провела детство на съемочной площадке сериала «Очень странные дела». В подкасте Happy Sad Confused 22-летняя актриса рассказала о том, как чувствует себя оторванной от других людей, сообщает People.

На вопрос о том, чувствует ли она, что пропустила какие-то важные этапы взросления, Милли Бобби Браун, которая не посещала традиционную школу, ответила коротко: «Социализация».

«Иногда я просто не знаю, как реагировать на людей моего возраста, — продолжила звезда „Энолы Холмс“. — Мне это дается сложнее, поскольку я выросла в основном в мужских съемочных группах».

Актриса пояснила, что многие члены съемочной группы, с которыми она работала над сериалом «Очень странные дела» и другими проектами, были мужчинами старше 40 лет.

«Поэтому в детстве я много слушала разговоров взрослых, я не обсуждала с ними то, о чем по идее нужно говорить в детстве, — объяснила актриса. — Ты постоянно слышишь: „Где страховка? Давай возьмем лестницу“, понимаете? И на этом весь разговор и заканчивается».

Милли Бобби Браун приобрела международную известность благодаря роли Джейн «Одиннадцать» Хоппер в нашумевшем сериале «Очень странные дела», который выходил с 2016 по 2025 год.