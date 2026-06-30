Маковецкий: театр не должен подстраиваться под зрителя

«Вам не нравится? Уходите. Не смотрите. Как театр может подстраиваться под зрителей? В таком случае не будет вообще никакого театра. Потому что у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного: один хочет арбуз, а другой — свиной хрящик. Театр предлагает. Ваше право это посмотреть или не посмотреть», — сказал он.