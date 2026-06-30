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Маковецкий: театр не должен подстраиваться под зрителя

Народный артист России отметил, что право зрителя в том, чтобы «посмотреть или не посмотреть»
Сергей Маковецкий
Сергей МаковецкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случает он потеряет себя. Такое мнение в беседе с журналистами выразил народный артист России Сергей Маковецкий.

«Вам не нравится? Уходите. Не смотрите. Как театр может подстраиваться под зрителей? В таком случае не будет вообще никакого театра. Потому что у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного: один хочет арбуз, а другой — свиной хрящик. Театр предлагает. Ваше право это посмотреть или не посмотреть», — сказал он.

Такое заявление Маковецкий сделал перед XXXV церемонией вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».