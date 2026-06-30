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Сальма Хайек показала фото с 18-летней дочерью от миллиардера

Актриса Сальма Хайек рассказала, что была с дочерью на концерте рэпера Bad Bunny
Сальма Хайек с дочерью Валентиной
Сальма Хайек с дочерью ВалентинойИсточник: Legion-Media

Актриса Сальма Хайек сходила на концерт пуэрториканского рэпера Bad Bunny вместе со своей 18-летней дочерью Валентиной Паломой. Звезда поделилась с подписчиками кадрами с шоу, которое прошло в Лондоне. На видео мать и дочь веселились и танцевали.

«Мы все еще танцуем. Спасибо за эти потрясающие воспоминания», — написала артистка.

Сальма Хайек с дочерью / фото: соцсети
Сальма Хайек с дочерью / фото: соцсети

Сальма Хайек замужем за бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев сообщила о расставании с возлюбленным. Паре удалось уладить конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Ранее Сальма Хайек вышла в свет с 18-летней дочерью от миллиардера.