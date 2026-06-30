Актриса Сальма Хайек сходила на концерт пуэрториканского рэпера Bad Bunny вместе со своей 18-летней дочерью Валентиной Паломой. Звезда поделилась с подписчиками кадрами с шоу, которое прошло в Лондоне. На видео мать и дочь веселились и танцевали.
«Мы все еще танцуем. Спасибо за эти потрясающие воспоминания», — написала артистка.
Сальма Хайек замужем за бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев сообщила о расставании с возлюбленным. Паре удалось уладить конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Ранее Сальма Хайек вышла в свет с 18-летней дочерью от миллиардера.