В итоге Пенни и Леонард снова сошлись в пятом сезоне, обручились в седьмом и поженились в девятом. Сериал завершился в 2019 году после 12 сезонов. Галэки позже признался, что дорожит дружбой с Куоко больше, чем любыми другими отношениями, а Куоко отметила, что их связь вне съемочной площадки помогла сделать отношения героев на экране такими живыми.