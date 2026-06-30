Режиссер Энтони Рич, снявший несколько эпизодов сериала «Теория большого взрыва», поделился воспоминаниями о съемках сцены расставания Леонарда и Пенни. В подкасте «Официальная теория большого взрыва» он рассказал, что в реальной жизни Кейли Куоко и Джонни Галэки пережили разрыв всего за несколько недель до того, как их герои расстались в сериале. Об этом сообщает издание People.
Актеры встречались около двух лет и им было непросто играть расставание персонажей. Рич вспомнил, как во время обсуждения одной из сцен Кейли Куоко заплакала и призналась, что не справится с эмоциями.
«Я думала, что справлюсь, но все это меня настигает. И я порчу этот эпизод», — сказала тогда Куоко режиссеру. Рич ответил, что она не портит ничего, и назвал ее и Галэки настоящими профессионалами.
В итоге Пенни и Леонард снова сошлись в пятом сезоне, обручились в седьмом и поженились в девятом. Сериал завершился в 2019 году после 12 сезонов. Галэки позже признался, что дорожит дружбой с Куоко больше, чем любыми другими отношениями, а Куоко отметила, что их связь вне съемочной площадки помогла сделать отношения героев на экране такими живыми.
Сейчас Куоко встречается с актером Томом Пелфри, с которым обручилась в 2024 году. В 2023 году у них родилась дочь Матильда, вскоре ожидается пополнение.