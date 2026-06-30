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Звезды «Теории большого взрыва» расстались раньше, чем это сделали их персонажи

Режиссер культового ситкома рассказал, что Кейли Куоко и Джонни Галэки разошлись за несколько недель до того, как это сделали их экранные герои
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Режиссер Энтони Рич, снявший несколько эпизодов сериала «Теория большого взрыва», поделился воспоминаниями о съемках сцены расставания Леонарда и Пенни. В подкасте «Официальная теория большого взрыва» он рассказал, что в реальной жизни Кейли Куоко и Джонни Галэки пережили разрыв всего за несколько недель до того, как их герои расстались в сериале. Об этом сообщает издание People.

Актеры встречались около двух лет и им было непросто играть расставание персонажей. Рич вспомнил, как во время обсуждения одной из сцен Кейли Куоко заплакала и призналась, что не справится с эмоциями.

Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

«Я думала, что справлюсь, но все это меня настигает. И я порчу этот эпизод», — сказала тогда Куоко режиссеру. Рич ответил, что она не портит ничего, и назвал ее и Галэки настоящими профессионалами.

В итоге Пенни и Леонард снова сошлись в пятом сезоне, обручились в седьмом и поженились в девятом. Сериал завершился в 2019 году после 12 сезонов. Галэки позже признался, что дорожит дружбой с Куоко больше, чем любыми другими отношениями, а Куоко отметила, что их связь вне съемочной площадки помогла сделать отношения героев на экране такими живыми.

Сейчас Куоко встречается с актером Томом Пелфри, с которым обручилась в 2024 году. В 2023 году у них родилась дочь Матильда, вскоре ожидается пополнение.