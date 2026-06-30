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Владельцы бренда «Свинка Пеппа» хотят обучать ИИ на голосах актеров-детей

Компания-владелец бренда планирует использовать голоса актеров для обучения нейросети
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»
Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»

Компания Hasbro, владеющая брендом «Свинка Пеппа» с 2019 года, ввела новые условия контракта, согласно которым юные актеры озвучки должны передать права на использование своих голосов для обучения искусственному интеллекту, сообщает Deadline.

Около тысячи человек подписали открытое письмо, организованное Ассоциацией агентов молодых исполнителей (AYPA), с требованием исключить использование ИИ в детских проектах.

По данным источников, подобные условия могут позволить создавать цифровые копии детских голосов и использовать их в коммерческих целях. Профессиональные ассоциации обеспокоены тем, что несовершеннолетние не могут в полной мере осознавать последствия подобных соглашений.

В письме отмечается, что такие пункты часто подаются как ультиматум: дети могут лишиться работы, если родители откажутся от условий. Ассоциация настаивает, что голос ребенка не должен использоваться для клонирования или бессрочного применения без полного осознания последствий.

В Hasbro заявили, что защита детей-артистов — их приоритет, и пообещали подходить к вопросам ИИ ответственно и прозрачно.

Анимационный сериал «Свинка Пеппа» выходит с 2004 года, 11-й сезон популярного детского проекта стартовал в марте 2026 года.

Ранее одному из персонажей, брату Свинки Пеппы, по сюжету диагностировали глухоту.