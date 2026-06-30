38-летняя Кристина Асмус вышла в свет вместе с дочерью Анастасией от Гарика Харламова. Поводом стал выпускной дочери близкого друга семьи — комика Андрея Аверина.
Кадрами с торжества актриса поделилась в своих соцсетях. На снимках Асмус и ее дочь запечатлены в компании семьи выпускницы. Актриса позирует в облегающем черном платье и белых лодочках. 12-летняя Анастасия выбрала черное платье А-силуэта и лоферы того же цвета.
«Старшая сестра моего крестника выпустилась из школы! Мы все тобой гордимся, платиновая наша медалистка!», — написала звезда.