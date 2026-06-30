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Кристина Асмус вышла в свет с 12-летней дочерью от Гарика Харламова

Актриса появилась на празднике друзей семьи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристина Асмус с дочерью и крестником / фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью и крестником / фото: соцсети

38-летняя Кристина Асмус вышла в свет вместе с дочерью Анастасией от Гарика Харламова. Поводом стал выпускной дочери близкого друга семьи — комика Андрея Аверина.  

Кристина Асмус / фото: соцсети
Кристина Асмус / фото: соцсети

Кадрами с торжества актриса поделилась в своих соцсетях. На снимках Асмус и ее дочь запечатлены в компании семьи выпускницы. Актриса позирует в облегающем черном платье и белых лодочках. 12-летняя Анастасия выбрала черное платье А-силуэта и лоферы того же цвета. 

Кристина Асмус с дочерью и друзьями семьи / фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью и друзьями семьи / фото: соцсети

«Старшая сестра моего крестника выпустилась из школы! Мы все тобой гордимся, платиновая наша медалистка!», — написала звезда.

Ранее Кристина Асмус уже брала дочь на светские мероприятия. Так, вместе они появились на премьере фильма «Холоп 3». Мать и дочь выбрали черно-белые образы, которые идеально сочетались друг с другом. 