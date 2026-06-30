Мир кино давно вышел за рамки простых продолжений. Сегодня крупные франшизы строят целые вселенные, в которых события разворачиваются в разное время и с разных точек зрения. Приквел занимает в этой системе особое место: он возвращает зрителей к истокам истории, раскрывает происхождение персонажей и объясняет причины важных событий. Благодаря этому создатели получают возможность расширить знакомый мир, а поклонники — узнать ответы на вопросы, которые оставались без объяснений годами. Неудивительно, что приквелы часто становятся важной частью крупных киносаг и сериалов.
Что такое приквел
Слово «приквел» произошло от английского prequel — сочетания приставки pre- («до») и слова sequel («продолжение»). Под этим термином понимают фильм, сериал, книгу или игру, действие которых происходит раньше событий уже существующего произведения, хотя выпущены они были позже.
Главная особенность приквела заключается в том, что зритель сначала знакомится с основной историей, а затем возвращается в прошлое героев. Такой подход позволяет раскрыть предысторию персонажей, показать происхождение конфликтов или объяснить события, которые ранее лишь упоминались или не упоминались вовсе.
Чаще всего приквелы появляются после коммерческого успеха оригинального проекта. Если продолжать историю уже невозможно или создатели хотят подробнее рассказать о прошлом героев, они обращаются к более раннему периоду событий.
При этом приквел не обязательно посвящен главным персонажам. Иногда он рассказывает о второстепенных героях, важных исторических событиях внутри вымышленного мира или показывает формирование знакомой вселенной.
Примеры лучших приквелов
За последние десятилетия кинематограф подарил зрителям множество ярких приквелов, некоторые из которых стали настоящей классикой.
«Звездные войны. Эпизоды I—III»
Наверное, самый известный пример приквела в истории кино. Трилогия Джорджа Лукаса рассказала о молодости Энакина Скайуокера, его превращении в Дарта Вейдера и падении Галактической Республики. Хотя фильмы вышли спустя годы после оригинальной трилогии, сюжетно они происходят раньше.
«Прометей»
Картина Ридли Скотта стала приквелом культового фильма «Чужой». Лента исследует происхождение загадочных существ-ксеноморфов и знакомит зрителей с древней цивилизацией Инженеров.
«Хоббит»
Формально эта трилогия является приквелом киноэпопеи «Властелин колец». Она рассказывает о путешествии Бильбо Бэггинса и событиях, которые впоследствии привели к истории Кольца Всевластия.
«Изгой-один. Звездные войны: Истории»
Интересный пример, который одновременно можно назвать и приквелом, и интерквелом. События фильма происходят непосредственно перед началом фильма «Звездные войны. Эпизод IV — Новая надежда» и рассказывают о похищении планов «Звезды Смерти».
«Дом дракона»
Сериал стал приквелом популярного проекта «Игра престолов». Действие разворачивается примерно за двести лет до событий оригинала и посвящено расцвету и падению дома Таргариенов.
Приквел и другие понятия в кино
Современный кинематограф использует множество терминов для обозначения различных типов продолжений и ответвлений историй.
Сиквел — прямое продолжение уже существующего произведения. Например, второй фильм франшизы обычно является сиквелом первого.
Триквел — третья часть серии. Если первый фильм получает продолжение, а затем еще один фильм, то третья картина называется триквелом.
Интерквел — история, действие которой происходит между двумя уже выпущенными произведениями. Она заполняет сюжетные пробелы и связывает разные части франшизы.
Спин-офф — самостоятельное ответвление от основной истории, сосредоточенное на отдельных персонажах или событиях.
Ребут представляет собой перезапуск франшизы с новым взглядом на знакомую историю, а ремейк переснимает уже существующее произведение, адаптируя его для новой аудитории.
Иногда один фильм может одновременно относиться сразу к нескольким категориям. Например, быть приквелом для одной части франшизы и интерквелом для другой.
Вопросы и ответы
Термин «приквел» давно вошел в словарь киноманов, но у зрителей по-прежнему возникают вопросы о том, чем он отличается от других видов продолжений. Ниже собраны самые популярные из них.
Чем приквел отличается от сиквела?
Сиквел рассказывает о событиях, происходящих после оригинального произведения. Приквел, наоборот, переносит зрителя в прошлое и показывает события, предшествующие основной истории.
Может ли приквел выйти раньше оригинала?
Нет. По определению приквел создается после выхода основного произведения. Если история была опубликована раньше, то она не считается приквелом, даже если сюжетно предшествует другой части франшизы.
Зачем снимают приквелы?
Они помогают раскрыть происхождение героев, объяснить важные события, расширить вымышленную вселенную и поддержать интерес аудитории к популярной франшизе.
Что популярнее — сиквелы или приквелы?
Сиквелов в кино значительно больше, поскольку продолжение истории считается самым очевидным способом развития франшизы. Но многие приквелы также добиваются большого коммерческого успеха и становятся важной частью киносаг.
Может ли приквел быть самостоятельным фильмом?
Да. Хороший приквел обычно понятен даже тем зрителям, которые не знакомы с оригинальной историей. Но знание основной франшизы позволяет заметить дополнительные детали и отсылки.
Является ли спин-офф приквелом?
Не всегда. Спин-офф может происходить до, после или параллельно событиям основного произведения. Приквелом его можно назвать только в том случае, если действие разворачивается раньше оригинальной истории.
Какой приквел считается самым известным?
Одним из самых известных примеров принято считать приквельную трилогию «Звездные войны», рассказывающую историю становления Дарта Вейдера и возникновения Галактической Империи. Она оказала огромное влияние на популяризацию самого термина «приквел» во всем мире.