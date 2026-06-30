Мир кино давно вышел за рамки простых продолжений. Сегодня крупные франшизы строят целые вселенные, в которых события разворачиваются в разное время и с разных точек зрения. Приквел занимает в этой системе особое место: он возвращает зрителей к истокам истории, раскрывает происхождение персонажей и объясняет причины важных событий. Благодаря этому создатели получают возможность расширить знакомый мир, а поклонники — узнать ответы на вопросы, которые оставались без объяснений годами. Неудивительно, что приквелы часто становятся важной частью крупных киносаг и сериалов.