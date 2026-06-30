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29-летнего Джейкоба Элорди назвали слишком известным для роли Джеймса Бонда

Бывший кастинг-директор фильмов о Бонде считает, что исполнитель главной роли должен быть более загадочным
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Харрис Дикинсон не могут стать следующими агентами 007. Так считает Дэбби МакУильямс, многолетний директор по кастингу франшизы о Джеймсе Бонде, проработавшая над фильмами 40 лет — с «Только для твоих глаз» (1981) до «Не время умирать» (2021). Именно она стояла за выбором Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

В интервью изданию The Independent МакУильямс заявила, что не видит никого из этих актеров в роли 007.

«Крайне важно, чтобы Бонд оставался полной загадкой, — объяснила она. — Мы и так слишком много о них знаем. О шпионе мы должны знать как можно меньше. Нам не нужно знать, куда он ходит за покупками, кто его родители или где он живет. Главное — его работа».

Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда

МакУильямс также отметила, что Далтон и Броснан не были особенно известны до Бонда, а Крейг имел карьеру в независимом кино, но не был широко известен публике.

«Мне хочется увидеть кого-то совершенно неожиданного», — добавила она.

Кроме того, МакУильямс высказалась за то, чтобы Бонд оставался мужчиной: «Так его написал Ян Флеминг. Зачем это менять? Они же не превратили Гарри Поттера в Алису Поттер».

Сейчас поиски нового актера на роль 007 ведут директор по кастингу Нина Голд («Игра престолов», «Звездные войны») и режиссер Дени Вильнев, который снимет 26-ю часть франшизы. В мае Amazon подтвердила, что процесс официально запущен, но детали проекта пока держатся в секрете.

Ранее Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль Бонда.