«Крайне важно, чтобы Бонд оставался полной загадкой, — объяснила она. — Мы и так слишком много о них знаем. О шпионе мы должны знать как можно меньше. Нам не нужно знать, куда он ходит за покупками, кто его родители или где он живет. Главное — его работа».