Идея мультсериала появилась у аниматора Олега Кузовкова еще в 1996 году. Во время отдыха в Крыму он наблюдал за маленькой девочкой, которая не давала покоя окружающим. Эта ситуация вдохновила его на историю о непоседливом ребенке, из-за которого взрослые постоянно оказываются в центре невероятных приключений.

Главная героиня — собирательный образ ребенка. По задумке авторов, Маша не взрослеет и на протяжении всего сериала остается девочкой примерно 4–6 лет. В ее характере многие родители узнают собственных детей.

Медведь в прошлом был цирковым артистом, о чем напоминают многочисленные награды и фотографии в его доме. Он любит тишину, рыбалку, футбол, мед и ведет собственное хозяйство с пасекой и огородом. Хотя Медведь не разговаривает на человеческом языке, он прекрасно понимает речь и общается с окружающими жестами, мимикой и характерным рычанием.

У Маши есть сестра-близнец по имени Даша. В отличие от главной героини, она спокойная, рассудительная, носит очки и появляется лишь в отдельных эпизодах.

«Маша и Медведь» стал одним из самых успешных российских анимационных проектов в истории. Мультсериал переведен на 47 языков и транслируется более чем в 150 странах мира.

В 2018 году серия «Рецепт катастрофы» была внесена в Книга рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.