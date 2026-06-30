Компания «Анимаккорд», создавшая всемирно известный мультсериал «Маша и Медведь», объявила о работе над новым анимационным проектом — «Маша и три медведя». О запуске спин-оффа впервые сообщил The Hollywood Reporter. В основу сюжета легла классическая сказка о трех медведях, однако авторы представят ее в новом прочтении, сохранив знакомую атмосферу и главную героиню. Премьера проекта ожидается в 2027 году, а пока создатели постепенно раскрывают первые подробности о сюжете и персонажах.
Известно ли, когда выйдет мультфильм «Маша и три медведя» (2027)
Премьера нового анимационного проекта «Маша и три медведя» запланирована на первую половину 2027 года. Точную дату выхода создатели пока не раскрыли.
Как рассказала коммерческий директор студии «Анимаккорд» Магдалена Веремюк, команда долго выбирала, какую историю взять за основу нового проекта, и в итоге остановилась на классической сказке о Златовласке и трех медведях. Новый сериал сохранит узнаваемую атмосферу франшизы, но сделает акцент на темах семьи, воспитания и взаимоотношений между близкими.
Комедийная составляющая проекта будет строиться на контрастных характерах взрослых персонажей. При создании их образов авторы вдохновлялись героями фильма «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Каждый из трех медведей получит собственный стиль воспитания — от строгого и педантичного до мягкого и эмоционального. Различия в характерах станут основой многих комедийных ситуаций.
О чем будет мультфильм «Маша и три медведя» (2027)
Сюжет нового проекта будет основан на классической сказке о трех медведях, однако авторы предложат ее современную интерпретацию. В центре истории окажутся три новых персонажа — Старший, Средний и Младший Медведи, которым предстоит присматривать за неугомонной Машей.
Главная героиня по-прежнему останется любознательной, находчивой и очень активной девочкой, постоянно попадающей в забавные ситуации. Каждый из медведей будет воспитывать Машу по-своему: Старший — придерживаться строгих правил, Средний — искать во всем повод для веселья, а Младший — проявлять заботу и мягкость. Разные взгляды на воспитание станут источником множества комичных моментов. Несмотря на постоянное внимание со стороны сразу трех взрослых, Маша продолжит находить способы превратить обычный день в настоящее приключение.
Интересные факты о франшизе «Маша и медведь»
Мультфильм «Маша и медведь» стал настоящим феноменом в мультипликации. Премьера состоялась в 2009 году. В центре сюжета — любознательная и озорная Маша и добродушный Медведь, бывший цирковой артист, который неожиданно становится ее другом и наставником.
Собрали несколько интересных фактов о нем.
Идея мультсериала появилась у аниматора Олега Кузовкова еще в 1996 году. Во время отдыха в Крыму он наблюдал за маленькой девочкой, которая не давала покоя окружающим. Эта ситуация вдохновила его на историю о непоседливом ребенке, из-за которого взрослые постоянно оказываются в центре невероятных приключений.
Главная героиня — собирательный образ ребенка. По задумке авторов, Маша не взрослеет и на протяжении всего сериала остается девочкой примерно 4–6 лет. В ее характере многие родители узнают собственных детей.
Медведь в прошлом был цирковым артистом, о чем напоминают многочисленные награды и фотографии в его доме. Он любит тишину, рыбалку, футбол, мед и ведет собственное хозяйство с пасекой и огородом. Хотя Медведь не разговаривает на человеческом языке, он прекрасно понимает речь и общается с окружающими жестами, мимикой и характерным рычанием.
У Маши есть сестра-близнец по имени Даша. В отличие от главной героини, она спокойная, рассудительная, носит очки и появляется лишь в отдельных эпизодах.
«Маша и Медведь» стал одним из самых успешных российских анимационных проектов в истории. Мультсериал переведен на 47 языков и транслируется более чем в 150 странах мира.
В 2018 году серия «Рецепт катастрофы» была внесена в Книга рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
У франшизы есть несколько популярных спин-оффов: «Машины сказки», в котором Маша по-своему пересказывает известные народные истории, «Машкины страшилки», посвященный детским страхам, и «Машины песенки», где героиня знакомится с музыкальными традициями разных стран. Новый проект «Маша и три медведя» станет еще одним расширением этой вселенной.