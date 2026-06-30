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Молодая возлюбленная Венсана Касселя показала фото годовалого сына от актера

Нара Баптиста опубликовала фото с годовалым сыном
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Венсан Кассель и Нара БаптистаИсточник: Legion-Media

Возлюбленная Венсана Касселя впервые показала их общего сына. Модель Нара Баптиста опубликовала в личном блоге трогательные кадры с пляжа: она играет с годовалым малышом на песке.

Нара Баптиста с сыном / фото: соцсети
Нара Баптиста с сыном / фото: соцсети

Мальчик появился на свет 7 января 2025 года. Влюбленные дали ему имя Каэтано. Для Баптисты этот ребенок стал первенцем, а для Касселя — четвертым.

У актера также есть две дочери от брака с актрисой Моникой Беллуччи: 21-летняя Дева и 16-летняя Леони. Супруги прожили вместе почти 14 лет и развелись в 2013 году — тихо, без скандалов и взаимных претензий. Беллуччи никогда не мешала девочкам видеться с отцом.

Кроме того, Кассель воспитывает семилетнюю дочь Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Бывшие супруги до сих пор не показывали ребенка публике.

Ранее экс-супруга Венсана Касселя снова поразила поклонников смелым образом.