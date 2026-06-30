У актера также есть две дочери от брака с актрисой Моникой Беллуччи: 21-летняя Дева и 16-летняя Леони. Супруги прожили вместе почти 14 лет и развелись в 2013 году — тихо, без скандалов и взаимных претензий. Беллуччи никогда не мешала девочкам видеться с отцом.