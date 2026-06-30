Варвара Сафонова, дочь звезды сериала «Не родись красивой» Ольги Ломоносовой, отпраздновала окончание школы. Выпускной прошел в московской школе № 118. Девушка поделилась кадрами с торжества в личном блоге.
На снимках Варвара продемонстрировала подписчикам наряд, который выбрала для этого важного события. Ранее старшая дочь актрисы была студенткой Московского хореографического училища «Гжель». Сама Ломоносова рассказывала, что Варвара решила пойти по ее пути.
В 1998 году артистка с отличием окончила Киевское хореографическое училище, после чего работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже она поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино. Ольга Ломоносова считает, что дочь превзошла ее в таланте. Актриса гордится успехами Варвары в балете и периодически делится новостями о них с поклонниками в соцсетях.
Ранее Ольга Ломоносова показала подросшего сына.