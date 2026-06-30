В 1998 году артистка с отличием окончила Киевское хореографическое училище, после чего работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже она поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино. Ольга Ломоносова считает, что дочь превзошла ее в таланте. Актриса гордится успехами Варвары в балете и периодически делится новостями о них с поклонниками в соцсетях.