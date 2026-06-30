Актер Галибин высказался за отмену возрастного ограничения на фильмы об СВО

«У нас же не стоят плашки с ограничением возраста на военных картинах моего детства. Это и “Баллада о солдате”, и “Летят журавли”, и “Отец солдата”. Существует огромное количество картин на эту тему, где не стоит никаких возрастных цензов. Такие фильмы надо смотреть, их надо знать. Мне кажется, что это неправильно, возрастные ограничения надо убрать», — сказал он.