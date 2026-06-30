Актер Галибин высказался за отмену возрастного ограничения на фильмы об СВО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Возрастные ограничения на фильмы о специальной военной операции (СВО) следует полностью отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС в рамках XXXII Международного кинофестиваля «Литература и кино», который проходил с 23 по 27 июня в Гатчине Ленинградской области, выразил народный артист РФ Александр Галибин.
«У нас же не стоят плашки с ограничением возраста на военных картинах моего детства. Это и “Баллада о солдате”, и “Летят журавли”, и “Отец солдата”. Существует огромное количество картин на эту тему, где не стоит никаких возрастных цензов. Такие фильмы надо смотреть, их надо знать. Мне кажется, что это неправильно, возрастные ограничения надо убрать», — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что молодое поколение самостоятельно может «отделить зерна от плевел». «Кроме того, рядом всегда есть родители, которые направят своего ребенка», — заключил он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры РФ занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. На пленарном заседании палаты член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков заявил, что многие фильмы об СВО получают возрастную категорию 18+, что существенно ограничивает возможности их показа. За полный отказ от возрастных ограничений выступал и продюсер Игорь Матвиенко.