Первый сезон «Декстера: Воскрешение» разворачивается спустя несколько недель после того, как Декстер (Майкл С. Холл) получил пулю в грудь от собственного сына Харрисона. Выйдя из комы, он обнаруживает, что сын исчез. Декстер отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти его и попытаться все исправить. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Клайд Филлипс.