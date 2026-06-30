Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер появится во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение». Актриса исполнит роль приглашенной звезды, но детали ее персонажа пока держатся в секрете.
В первом сезоне Риттер сыграла серийную убийцу Мию, которая погибла в тюрьме. Вернется ли Риттер в виде «воскресшей» Мии или сыграет ее двойника — пока неизвестно.
Ума Турман также вернется во втором сезоне в роли Чарли. Кроме того, в продолжении появится звезда «Наследников» Брайан Кокс в роли Нью-Йоркского Потрошителя, а также Дэн Стивенс, Боким Вудбайн и Нона Паркер Джонсон.
Первый сезон «Декстера: Воскрешение» разворачивается спустя несколько недель после того, как Декстер (Майкл С. Холл) получил пулю в грудь от собственного сына Харрисона. Выйдя из комы, он обнаруживает, что сын исчез. Декстер отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти его и попытаться все исправить. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Клайд Филлипс.
Сюжет второго сезона, как и дата премьеры, пока не объявлены.