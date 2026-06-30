Российский актер Евгений Шварц назвал главное преимущество Москвы

«В Москве много сильных вещей. Еда, люди, энергия. При всей внешней закрытости здесь часто больше живого общения, чем в более открытых городах. В целом, мне кажется, в Москве всего достаточно. Это город не про “не хватает”, а про “заметил ты это или нет”», — отметил 30-летний артист.