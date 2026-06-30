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Российский актер Евгений Шварц назвал главное преимущество Москвы

Актер Шварц: В Москве всего достаточно
Евгений Шварц
Евгений ШварцИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Евгений Шварц, известный по ролям в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» и сериале «Карамора», заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед другими городами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«В Москве много сильных вещей. Еда, люди, энергия. При всей внешней закрытости здесь часто больше живого общения, чем в более открытых городах. В целом, мне кажется, в Москве всего достаточно. Это город не про “не хватает”, а про “заметил ты это или нет”», — отметил 30-летний артист.

Что касается отличительных качеств москвичей, среди них Шварц выделил обособленность, которая заключается не в холодности, а в жизни в своем ритме. «Но если нужна реальная включенность, она обычно появляется», — уточнил он.