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Кинофестиваль «Горький фест 2026» отметит 100-летие Евгения Евстигнеева

Во внеконкурсную программу юбилейного смотра вошли два блока фильмов с народным артистом
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» объявил внеконкурсную программу. В 2026 году смотр подготовил сразу два блока фильмов, посвященных столетнему юбилею Евгения Евстигнеева, который будет праздноваться 9 октября.

Первая программа «Евстигнеев. Рязанов» посвящена сотрудничеству всенародно любимых артиста и режиссера. В ней будут представлены картины «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Кадр из фильма «Собачье сердце»
Кадр из фильма «Собачье сердце»

Во второй программе «Евстигнеев. Главный» зрителям покажут фильмы, в которых Евгений Александрович исполнил ведущие роли. В этот блок вошли «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Гиперболоид инженера Гарина» Александра Гринцбурга, «Скверный анекдот» Александра Алова и Владимира Наумова, «Еще люблю, еще надеюсь» Николая Лырчикова, «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова и «Собачье сердце» Владимира Бортко.

Также внеконкурсная часть фестиваля будет представлена программой, посвященной Году единства народов России, победителями и призерами «Горького» прошлых лет и фильмами, обыгрывающими главную тему смотра 2026 года, — путешествия во времени.