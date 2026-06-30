X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» объявил внеконкурсную программу. В 2026 году смотр подготовил сразу два блока фильмов, посвященных столетнему юбилею Евгения Евстигнеева, который будет праздноваться 9 октября.
Первая программа «Евстигнеев. Рязанов» посвящена сотрудничеству всенародно любимых артиста и режиссера. В ней будут представлены картины «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России».
Во второй программе «Евстигнеев. Главный» зрителям покажут фильмы, в которых Евгений Александрович исполнил ведущие роли. В этот блок вошли «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Гиперболоид инженера Гарина» Александра Гринцбурга, «Скверный анекдот» Александра Алова и Владимира Наумова, «Еще люблю, еще надеюсь» Николая Лырчикова, «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова и «Собачье сердце» Владимира Бортко.
Также внеконкурсная часть фестиваля будет представлена программой, посвященной Году единства народов России, победителями и призерами «Горького» прошлых лет и фильмами, обыгрывающими главную тему смотра 2026 года, — путешествия во времени.