После удара у звезды возникли серьезные проблемы с памятью и подвижностью. Однако, как утверждает Стоун, в тот момент она испытала состояние, которое до сих пор не может описать обычными словами. В подкасте CNN 68-летняя актриса призналась, что почувствовала, как ее «тянет вверх» к ослепительно яркому свету. В этом состоянии перед ней предстали умершие родственники и друзья.