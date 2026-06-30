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Шэрон Стоун описала мистический опыт, который пережила во время инсульта

Актриса рассказала о пережитом инсульте в 2001 году
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун впервые публично поделилась деталями мистического опыта, который пережила во время инсульта в 2001 году. Актриса рассказала, что тот тяжелый кризис со здоровьем обернулся для нее не только физическими страданиями, но и глубоким духовным переживанием.

После удара у звезды возникли серьезные проблемы с памятью и подвижностью. Однако, как утверждает Стоун, в тот момент она испытала состояние, которое до сих пор не может описать обычными словами. В подкасте CNN 68-летняя актриса призналась, что почувствовала, как ее «тянет вверх» к ослепительно яркому свету. В этом состоянии перед ней предстали умершие родственники и друзья.

«Я увидела и почувствовала, как меня тянет вверх — в этот невероятно яркий белый свет. Но слово “белый” не совсем описывает это. Это был свет, ярче всего, что мы когда-либо испытывали. Как будто я двигалась прямо навстречу чему-то такому же яркому, как солнце, но не желтому», — вспомнила Стоун.

Но возвращение в реальность оказалось резким и болезненным.

«Мне показалось, будто меня ударили в грудь ногой мула», — описала актриса свои ощущения, предположив, что именно в этот момент врачи проводили реанимационные мероприятия.