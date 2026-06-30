Родственница актера «Склифосовского» раскрыла причину его решения пойти на СВО

Актер театра и кино Евгений Дербышев, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после просмотра репортажа о пострадавших от украинских атак детях. Об этом рассказала родственница артиста Татьяна в беседе с aif.ru.