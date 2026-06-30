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Родственница актера «Склифосовского» раскрыла причину его решения пойти на СВО

Родственница актера Дербышева сообщила, что он пошел на СВО мстить за пострадавших
Дербышев Евгений
Дербышев Евгений

Актер театра и кино Евгений Дербышев, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после просмотра репортажа о пострадавших от украинских атак детях. Об этом рассказала родственница артиста Татьяна в беседе с aif.ru.

По ее словам, после увиденного Дербышев понял, что не может оставаться в стороне.

«Он решил, что нужен там. Это был его осознанный выбор. Женя был хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим братом», — отметила женщина.

Издание также приводит слова коллеги Дербышева по съемкам в сериале «Бомбила. Возвращение» Дмитрия Калистратова, назвавшего его «добрым русским мужиком с открытым сердцем».

Ранее стало известно о гибели Дербышева в зоне СВО. Ему было 58 лет.