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Стала известна причина смерти звезды фильма «Звонок» Дэйви Чейз

О смерти 36-летней актрисы стало известно 17 июня 2026 года
Дэйви Чейз
Дэйви ЧейзИсточник: Legion-Media

Американская актриса Дэйви Чейз, известная по роли девочки-призрака в фильме ужасов «Звонок», скончалась от СПИДа. Об этом стало известно из отчета судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, на который ссылается портал Page Six.

В документе указано, что основной причиной смерти звезды хоррора стал синдром приобретенного иммунодефицита. Помимо этого, в заключение включено хроническое злоупотребление несколькими наркотическими веществами — полинаркомания. Согласно данным Кливлендской клиники, этот термин означает прием более одного наркотика за короткий промежуток времени.

О смерти актрисы 17 июня сообщил TMZ. Ее возлюбленный Рой Эрнандес рассказал, что в начале месяца Чейз была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса из-за сильного истощения организма. По его словам, летальный исход наступил вследствие менингита и инфекции крови, которые спровоцировали септические осложнения и отказ органов.

Чейз получила широкую известность после выхода «Звонка» в 2002 году, где она воплотила образ Самары Морган. Эта героиня стала одним из наиболее узнаваемых персонажей хорроров начала 2000-х. За эту роль актриса удостоилась премии MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей». В том же году она озвучила главную героиню в мультфильме Disney «Лило и Стич», а также в последующем телесериале.