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Конкурс пения на миньонском устроили на премьере «Миньонов и Монстров»

В мультяшном исполнении прозвучали хиты группы Queen и не только

На премьере анимационного фильма «Миньоны и Монстры» устроили конкурс по пению на языке миньонов. Участники по-мультяшному исполнили каверы на «Drop Dead» Оливии Родриго, «Богемскую рапсодию» группы Queen и «Versace on the Floor» Бруно Марса.

Победу в необычном соревновании одержала девушка, спевшая песню I'll Be There от группы Jackson 5. В награду она получила статуэтку в форме золотого банана – своеобразный символ из мультика.

Мировая премьера новой части популярной анимационной франшизы про миньонов запланирована на 1 июля. По сюжету, желтые создания переносятся в Голливуд 1920-х годов и «путешествуют» по жанрам. В фильме появится 15-минутный эпизод, полностью озвученный на языке миньонов. 

«Миньоны и Монстры» станут приквелом к франшизе «Гадкий я» и продолжением мультфильмов «Миньоны» и «Миньоны: Грювитация». 