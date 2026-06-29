На премьере анимационного фильма «Миньоны и Монстры» устроили конкурс по пению на языке миньонов. Участники по-мультяшному исполнили каверы на «Drop Dead» Оливии Родриго, «Богемскую рапсодию» группы Queen и «Versace on the Floor» Бруно Марса.
Победу в необычном соревновании одержала девушка, спевшая песню I'll Be There от группы Jackson 5. В награду она получила статуэтку в форме золотого банана – своеобразный символ из мультика.
Мировая премьера новой части популярной анимационной франшизы про миньонов запланирована на 1 июля. По сюжету, желтые создания переносятся в Голливуд 1920-х годов и «путешествуют» по жанрам. В фильме появится 15-минутный эпизод, полностью озвученный на языке миньонов.
«Миньоны и Монстры» станут приквелом к франшизе «Гадкий я» и продолжением мультфильмов «Миньоны» и «Миньоны: Грювитация».