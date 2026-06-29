Мировая премьера новой части популярной анимационной франшизы про миньонов запланирована на 1 июля. По сюжету, желтые создания переносятся в Голливуд 1920-х годов и «путешествуют» по жанрам. В фильме появится 15-минутный эпизод, полностью озвученный на языке миньонов.