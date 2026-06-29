Большая часть событий происходит в последние школьные дни перед выпускным. Пока сестры пытаются вернуть все на свои места, им приходится заново взглянуть на себя и свои отношения с окружающими. Легкая атмосфера, романтика и юмор сделали фильм одной из самых теплых подростковых историй 1990-х.