«Это все она»
Романтическая комедия «Это все она» стала одной из главных подростковых комедий конца 1990-х. По сюжету популярный старшеклассник Зак Сайлер в исполнении Фредди Принца мл. заключает спор с друзьями и обещает сделать королевой выпускного самую незаметную девушку школы. Его выбор падает на замкнутую художницу Лэйни, которую сыграла Рэйчел Ли Кук.
Постепенно пари превращается в настоящую историю любви. Именно выпускной вечер становится кульминацией фильма, когда героям приходится выбирать между популярностью и искренними чувствами. Картина до сих пор считается одной из самых узнаваемых романтических комедий о школьной жизни.
«10 причин моей ненависти»
В основу «10 причин моей ненависти» легла пьеса Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», действие которой перенесли в современную американскую школу. Главные роли исполнили Хит Леджер, Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт. История начинается с хитрого плана главного героя завоевать сердце неприступной девушки, но быстро выходит за рамки типичной романтической комедии.
Одной из самых запоминающихся сцен фильма стал школьный выпускной бал. Именно там раскрываются главные чувства героев, а знаменитое стихотворение Кэт окончательно превратило картину в классику подросткового кино.
«Телекинез»
В центре фильма «Телекинез» — застенчивая школьница Кэрри Уайт, обладающая сверхъестественными способностями. Главную роль исполнила Хлоя Грейс Морец, а ее мать сыграла Джулианна Мур. Картина основана на первом романе Стивена Кинга.
Кульминационные события разворачиваются именно во время выпускного бала. То, что должно было стать самым счастливым вечером в жизни школьников, превращается в настоящую катастрофу.
«Загадай желание»
Фэнтезийная комедия «Загадай желание» рассказывает историю двух сестер с совершенно разными характерами. После падения загадочной звезды они неожиданно меняются телами и вынуждены прожить жизнь друг друга. Главные роли исполнили Кэтрин Хайгл и Даниэль Харрис.
Большая часть событий происходит в последние школьные дни перед выпускным. Пока сестры пытаются вернуть все на свои места, им приходится заново взглянуть на себя и свои отношения с окружающими. Легкая атмосфера, романтика и юмор сделали фильм одной из самых теплых подростковых историй 1990-х.
«Школьный вальс»
Советская драма «Школьный вальс» разрушила привычное представление о фильмах про выпускников. Вместо беззаботной истории о первой любви режиссер Павел Любимов показал, с какими взрослыми проблемами могут столкнуться вчерашние школьники. Главные роли исполнили Елена Цыплакова и Сергей Насибов.
После выпускного Зося узнает, что ждет ребенка, и оказывается перед сложным выбором. Картина вызвала широкий общественный резонанс, поскольку откровенно говорила о темах, которые редко поднимались в советском кино. Даже спустя десятилетия фильм остается одной из самых честных историй о взрослении.