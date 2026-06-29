Идея за минуту
Концепцию фильма Роланд Эммерих и его постоянный соавтор Дин Девлин придумали буквально на ходу. В 1994 году во время промотура по Европе, посвященного картине «Звездные врата», журналист спросил Эммериха, как он снимает такое кино, если не верит в существование пришельцев.
Режиссер начал отвечать и в какой-то момент предложил собеседнику представить, каково это — проснуться однажды утром и обнаружить над каждым крупным городом планеты огромный летающий диск. Повернувшись к Девлину, он произнес: «Кажется, я только что придумал наш следующий фильм».
Сценарий за три с половиной недели
В том же году аналогичный проект находился в разработке у Тима Бертона — будущий фильм «Марс атакует!». Эммерих и Девлин хотели опередить конкурента и отправились в Мексику, где практически круглосуточно работали над новой историей. Режиссер рисовал раскадровки, а Девлин сразу же расписывал сцены. Сценарий вместе со сторибордами был готов всего за три с половиной недели. Проект разослали по студиям, и уже на следующий день начали поступать предложения. В итоге победила студия Fox.
У фильма могло быть другое название
На протяжении всей подготовки к съемкам картина существовала под рабочим названием ID4. Дело в том, что права на название «День независимости» принадлежали Warner Bros., выпустившей в 1983 году одноименную мелодраму. Руководство Fox не хотело тратиться на выкуп прав и предложило создателям альтернативный вариант — «Судный день». Девлин и Эммерих категорически отказались менять название и пошли на хитрость: в финале они написали президентскую речь, заканчивающуюся словами: «Сегодня мы празднуем наш День независимости!» После этого студии ничего не оставалось, кроме как выкупить права.
Отказ военных из-за Зоны 51
В картине показано столько военной техники, что ее хватило бы на парад нескольких государств. Изначально создатели рассчитывали на помощь армии США. Военные были готовы предоставить съемочной группе доступ к настоящим базам, форме и технике, а также выделить консультантов.
Однако сотрудничество прекратилось, едва представители Пентагона ознакомились со сценарием. Причиной стали многочисленные упоминания Зоны 51 как секретного объекта, где якобы хранятся инопланетные технологии. В результате съемочной группе пришлось обходиться минимумом ресурсов: использовать всего один настоящий самолет, роль авиабазы сыграл небольшой аэродром в Юте, а ангарами стали павильоны, принадлежавшие когда-то Говарду Хьюзу, которого позднее сыграл Леонардо ДиКаприо в фильме «Авиатор».
Выход на новый уровень для Уилла Смита
Эммерих и Девлин с самого начала представляли главного героя темнокожим и хотели пригласить на эту роль именно Уилла Смита. Им очень понравилась его работа в фильме «Шесть степеней отчуждения» (1993). Однако руководство Fox не разделяло их энтузиазма. На тот момент Смит был известен прежде всего как рэпер и звезда сериала «Принц из Беверли-Хиллз», поэтому режиссеру и продюсеру пришлось убеждать студию, что он справится с главной ролью.
В итоге актер не только оправдал ожидания, но и на долгие годы стал одним из главных экранных борцов с инопланетянами. Уже через год после «Дня независимости» он сыграл агента Джея в первом фильме «Люди в черном».
Беспрецедентная рекламная кампания, или при чем тут Супербоул
Эммерих и Девлин уделили огромное внимание продвижению фильма. Вместе со сценарием они отправили студиям подробную концепцию рекламной кампании и сразу предупредили, что готовы работать только при условии ее одобрения.
Большинство компаний испугало, что главным кадром тизера станет взрыв Белого дома. В Fox, напротив, сочли эту идею блестящей. Ролик впервые показали во время трансляции Супербоула в январе 1996 года. За 60 секунд эфира студия заплатила 1,3 миллиона долларов. Именно после этого реклама голливудских блокбастеров во время Супербоула стала обычной практикой. Параллельно были заключены партнерские соглашения с Apple, Coca-Cola и рядом других компаний, чья продукция появилась в фильме.
Дешево и эффектно: как экономили на спецэффектах
При бюджете в 75 млн долларов создателям пришлось искать нестандартные решения. Эммерих и супервайзер визуальных эффектов Фолькер Энгель сделали ставку на миниатюры, которые снимались с помощью специальных камер по тому же принципу, что использовался в «Звездных войнах». Около 95 процентов сцен со спецэффектами были сняты с использованием макетов, а компьютерная графика применялась уже на этапе постпродакшена.
Для фильма изготовили рекордное количество миниатюр: здания, космические корабли, целые городские кварталы. Модель Белого дома, уничтоженная в одной из самых знаменитых сцен, имела около полутора метров в высоту и примерно четырех с половиной метров в ширину. Именно за визуальные эффекты картина получила премию «Оскар».
Рекорды кассовых сборов и место в истории
Мировые сборы «Дня независимости» составили 817,4 миллиона долларов. Фильм стал самым кассовым релизом 1996 года и вторым по сборам за всю историю кино на тот момент, уступив только «Парку Юрского периода» (1993). Интерес зрителей оказался настолько велик, что только за первый вечер предварительных показов картина заработала 11 миллионов долларов.
Несостоявшаяся трилогия
После такого успеха разговоры о продолжении начались практически сразу. Однако сиквел появился лишь спустя двадцать лет. «День независимости: Возрождение» вышел в 2016 году. Эммерих вновь занял режиссерское кресло, но Уилл Смит в проект не вернулся, предпочтя съемки в «Отряде самоубийц».
Из-за его отказа авторам пришлось в спешке переписывать сценарий. В результате персонаж Хиллера погиб за кадром, а центральным героем стал его сын в исполнении Джесси Ашера. Позднее Эммерих признавался, что после ухода Смита, вероятно, следовало вовсе отказаться от производства фильма, поскольку изменения в сценарии серьезно повлияли на качество истории.
В итоге сиквел собрал 389 млн долларов, что на фоне успеха первой части было признано неудачным результатом. Планы по созданию третьего фильма закрыли. Кроме того, в 2017 году студия Fox перешла под контроль Disney, и новый владелец также отказался развивать франшизу.