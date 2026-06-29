На протяжении всей подготовки к съемкам картина существовала под рабочим названием ID4. Дело в том, что права на название «День независимости» принадлежали Warner Bros., выпустившей в 1983 году одноименную мелодраму. Руководство Fox не хотело тратиться на выкуп прав и предложило создателям альтернативный вариант — «Судный день». Девлин и Эммерих категорически отказались менять название и пошли на хитрость: в финале они написали президентскую речь, заканчивающуюся словами: «Сегодня мы празднуем наш День независимости!» После этого студии ничего не оставалось, кроме как выкупить права.