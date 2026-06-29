Публика узнала о романе пары в 2023 году — к тому моменту влюбленные уже были женаты. Как позже рассказывал сам артист, предложение руки и сердца он сделал избраннице всего после пары свиданий. Известно, что Петров познакомился с Викторией в ресторане.