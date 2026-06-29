37-летний актер Александр Петров трогательно поздравил жену с днем рождения в соцсетях. Его супруге Виктории исполнилось 25 лет.
«Моя любовь! Ты невероятная, потрясающая, самая лучшая жена и самая лучшая мама! Хочу, чтобы ты бесконечно была счастлива! Каждый день! Каждую минуту! Я тебя очень люблю! С днем рождения!», — обратился Петров к жене.
Текст актер сопроводил архивными кадрами с Викторией. На фото запечатлены и Петров, и его супруга, и их годовалый сын Федор.
Публика узнала о романе пары в 2023 году — к тому моменту влюбленные уже были женаты. Как позже рассказывал сам артист, предложение руки и сердца он сделал избраннице всего после пары свиданий. Известно, что Петров познакомился с Викторией в ресторане.
Ранее жена Александра Петрова появилась на вечеринке в шортах с кружевом.