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Александр Петров поздравил жену с 25-летием и показал редкие фото

37-летний актер публично обратился к супруге
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Петров с женой на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба
Александр Петров с женой на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба

37-летний актер Александр Петров трогательно поздравил жену с днем рождения в соцсетях. Его супруге Виктории исполнилось 25 лет. 

«Моя любовь! Ты невероятная, потрясающая, самая лучшая жена и самая лучшая мама! Хочу, чтобы ты бесконечно была счастлива! Каждый день! Каждую минуту! Я тебя очень люблю! С днем рождения!», — обратился Петров к жене.

Александр Петров с женой / фото: соцсети
Александр Петров с женой / фото: соцсети
Жена и сын Александра Петрова / фото: соцсети
Жена и сын Александра Петрова / фото: соцсети

Текст актер сопроводил архивными кадрами с Викторией. На фото запечатлены и Петров, и его супруга, и их годовалый сын Федор.

Публика узнала о романе пары в 2023 году — к тому моменту влюбленные уже были женаты. Как позже рассказывал сам артист, предложение руки и сердца он сделал избраннице всего после пары свиданий. Известно, что Петров познакомился с Викторией в ресторане.

Ранее жена Александра Петрова появилась на вечеринке в шортах с кружевом.