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65-летний Олег Меньшиков показал романтичное фото с женой в день ее 43-летия

Актер публично поздравил супругу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети

65-летний Олег Меньшиков поздравил супругу с днем рождения, опубликовав в соцсетях редкие совместные кадры. Его супруге Анастасии Черновой 26 июня исполнилось 43 года.

На фотографиях пара выглядит расслабленной и счастливой: они дурачатся и целуются в кадре.

Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова состоят в браке с 2005 года. Детей у пары нет. Как рассказывал сам актер, завести ребенка не получилось по состоянию здоровья. Сейчас супруги много путешествуют вдвоем. 

Ранее Олег Меньшиков жестко высказался о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым.