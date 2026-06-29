65-летний Олег Меньшиков поздравил супругу с днем рождения, опубликовав в соцсетях редкие совместные кадры. Его супруге Анастасии Черновой 26 июня исполнилось 43 года.
На фотографиях пара выглядит расслабленной и счастливой: они дурачатся и целуются в кадре.
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова состоят в браке с 2005 года. Детей у пары нет. Как рассказывал сам актер, завести ребенка не получилось по состоянию здоровья. Сейчас супруги много путешествуют вдвоем.
Ранее Олег Меньшиков жестко высказался о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым.