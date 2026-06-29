Знаменитые сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен посетили свадебную церемонию своего старшего брата Трента и появились на общем фото вместе с молодоженами.
Снимок опубликовали в соцсетях сами виновники торжества. На кадре Мэри-Кейт и Эшли стоят слева от невесты Алексис. Она единственная на фото одета в белое платье. Сами актрисы выбрали для торжества длинные черные наряды и оставили волосы распущенными. В черном были и другие гости.
В компании близнецов также запечатлены муж Эшли, художник Луис Эйснер, их младшая сестра Элизабет с супругом Робби Арнеттом, а также сводные братья и сестры — Кортни и Джейк.
«Семья», — подписали фото молодожены.
Ранее стало известно, что 37-летняя Элизабет Олсен, сестра Мэри-Кейт и Эшли, ждет первенца.