Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

40-летние сестры-близнецы Олсен впервые за долгое время появились на публике

Актрисы посетили свадьбу старшего брата и попали на фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сестры Олсен
Сестры ОлсенИсточник: Legion-Media

Знаменитые сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен посетили свадебную церемонию своего старшего брата Трента и появились на общем фото вместе с молодоженами.

Снимок опубликовали в соцсетях сами виновники торжества. На кадре Мэри-Кейт и Эшли стоят слева от невесты Алексис. Она единственная на фото одета в белое платье. Сами актрисы выбрали для торжества длинные черные наряды и оставили волосы распущенными. В черном были и другие гости.

Сестры Олсен с семьей / фото: соцсети
Сестры Олсен с семьей / фото: соцсети

В компании близнецов также запечатлены муж Эшли, художник Луис Эйснер, их младшая сестра Элизабет с супругом Робби Арнеттом, а также сводные братья и сестры — Кортни и Джейк. 

«Семья», — подписали фото молодожены. 

Ранее стало известно, что 37-летняя Элизабет Олсен, сестра Мэри-Кейт и Эшли, ждет первенца.