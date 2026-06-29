Снимок опубликовали в соцсетях сами виновники торжества. На кадре Мэри-Кейт и Эшли стоят слева от невесты Алексис. Она единственная на фото одета в белое платье. Сами актрисы выбрали для торжества длинные черные наряды и оставили волосы распущенными. В черном были и другие гости.