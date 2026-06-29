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Сет Роген неожиданно раскритиковал Сильвестра Сталлоне

Актер насчитал у Сталлоне лишь четыре по-настоящему хороших фильма
Сет Роген в сериале «Киностудия»
Сет Роген в сериале «Киностудия»

На подкасте «Funny You Ask» американский актер и продюсер Сет Роген внезапно заявил, что за всю карьеру Сильвестр Сталлоне снялся лишь примерно в четырех по-настоящему хороших фильмах. 

При этом конкретный пример удачной картины с участием звезды боевиков у него нашелся всего один — это фильм «Разрушитель» 1993 года. «Танго и Кэш», по словам комика, «смотреть весело, но хорошим кино эту комедию-боевик не назовешь». К «Рокки» у Рогена и вовсе особого трепета нет: «Мне плевать на все фильмы про Рокки», — признался он.

Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки»
Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки»

Разговор быстро перерос в сравнение двух легенд жанра. Роген встал на сторону Арнольда Шварценеггера: «Хищник», по его убеждению, в одиночку перевешивает все, что успел сделать Сталлоне за десятилетия в кино.

Запись подкаста разлетелась по сети и вызвала споры среди фанатов обоих актеров. Подкаст ведет Айк Баринхолц — партнер Рогена по сериалу «Киностудия», в котором Роген сыграл главную роль.

Ранее Квентин Тарантино раскритиковал Голливуд, назвав его «безвкусной колбасной фабрикой».