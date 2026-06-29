При этом конкретный пример удачной картины с участием звезды боевиков у него нашелся всего один — это фильм «Разрушитель» 1993 года. «Танго и Кэш», по словам комика, «смотреть весело, но хорошим кино эту комедию-боевик не назовешь». К «Рокки» у Рогена и вовсе особого трепета нет: «Мне плевать на все фильмы про Рокки», — признался он.