На подкасте «Funny You Ask» американский актер и продюсер Сет Роген внезапно заявил, что за всю карьеру Сильвестр Сталлоне снялся лишь примерно в четырех по-настоящему хороших фильмах.
При этом конкретный пример удачной картины с участием звезды боевиков у него нашелся всего один — это фильм «Разрушитель» 1993 года. «Танго и Кэш», по словам комика, «смотреть весело, но хорошим кино эту комедию-боевик не назовешь». К «Рокки» у Рогена и вовсе особого трепета нет: «Мне плевать на все фильмы про Рокки», — признался он.
Разговор быстро перерос в сравнение двух легенд жанра. Роген встал на сторону Арнольда Шварценеггера: «Хищник», по его убеждению, в одиночку перевешивает все, что успел сделать Сталлоне за десятилетия в кино.
Запись подкаста разлетелась по сети и вызвала споры среди фанатов обоих актеров. Подкаст ведет Айк Баринхолц — партнер Рогена по сериалу «Киностудия», в котором Роген сыграл главную роль.
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