Дом из фильма «Жмурки» продали за 69 млн рублей

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, объект был приобретен по начальной цене — за 69 млн рублей. Торги организовала компания «Регнедвижимость», которая выставила памятник архитектуры на продажу весной этого года.
Дом хорошо известен не только как объект культурного наследия, но и как одна из съемочных площадок культового криминального фильма «Жмурки», вышедшего в 2005 году.
Несколько лет назад в здании уже проводилась частичная реставрация. Теперь новому собственнику предстоит выполнить комплекс работ по восстановлению объекта и адаптировать его для современного использования.
Согласно условиям, историческое здание может быть приспособлено, в частности, под культурно-общественный центр или ресторан.
Власти региона напомнили, что для инвесторов, занимающихся восстановлением объектов культурного наследия, действует программа льготного кредитования. Ставка по займам составляет 9% годовых, а для проектов по созданию гостиниц в исторических зданиях — 6% годовых.