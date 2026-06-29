23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова, поделилась кадрами с дачи. В личном блоге она показала, как проводит время с сыном Мишей, которого родила от мужа Артема Степаненко.
На нескольких снимках девушка запечатлена в одежде в цветах российского триколора. На других кадрах запечатлен ее сын Миша. В подборку также вошли фото теплицы, интерьеров дома, пейзажи с участка и просто селфи.
Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака, который распался в 2013 году. Помимо Натальи, у отца есть еще сын и две дочери — они родились уже в его втором браке с Дарьей Баженовой.
Ранее Никита Михалков объявил, что работает над новым фильмом.