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Внучка Никиты Михалкова показала маленького правнука режиссера

23-летняя Наталья Михалкова поделилась фото с дачи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Наталья Михалкова / фото: соцсети
Наталья Михалкова / фото: соцсети

23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова, поделилась кадрами с дачи. В личном блоге она показала, как проводит время с сыном Мишей, которого родила от мужа Артема Степаненко. 

Сын Натальи Михалковой / фото: соцсети
Сын Натальи Михалковой / фото: соцсети

На нескольких снимках девушка запечатлена в одежде в цветах российского триколора. На других кадрах запечатлен ее сын Миша. В подборку также вошли фото теплицы, интерьеров дома, пейзажи с участка и просто селфи.

Внучка Никиты Михалкова Наталья / фото: соцсети
Внучка Никиты Михалкова Наталья / фото: соцсети

Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака, который распался в 2013 году. Помимо Натальи, у отца есть еще сын и две дочери — они родились уже в его втором браке с Дарьей Баженовой.

Ранее Никита Михалков объявил, что работает над новым фильмом.