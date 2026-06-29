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Дженнифер Лопес раскрыла имя голливудского актера, к которому испытывает влечение

Звезда удивила фанатов неожиданным признанием
дженнифер лопес
дженнифер лопесИсточник: Legion-Media

После расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес полностью сосредоточилась на карьере. Она активно занимается гастролями, продвижением новой романтической комедии «Служебный роман» и участием в медиапроектах. В рамках этого плотного графика поп-дива стала гостьей киноподкаста Бретта Голдстейна Films to be Buried With.

В ходе интервью ведущий задал Лопес провокационный вопрос о картинах, которые кажутся ей «возбуждающими». Певица призналась, что для нее таким фильмом стал культовый криминальный триллер 1993 года «Настоящая любовь». Она открыто призналась, что этот фильм ее невероятно заводит, и в шутку добавила, что с радостью «переспала бы почти с каждым» актером из этого проекта.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

«Патриция Аркетт как нельзя лучше подходит на роль проститутки с золотым сердцем, она невероятно милая. В этом фильме вообще много очень неоднозначных, порочных персонажей. Там блистает Кристиан Слэйтер, который работает в музыкальном магазине… И у него в галлюцинациях появляется Элвис в исполнении Вэла Килмера. Я бы переспала с каждым из них! Это правда. Такой выбор многое говорит обо мне и, возможно, подсвечивает мою темную сторону. Но все они были чертовски хороши в этой ленте, а сам триллер — просто сумасшедший», — заявила Дженнифер.

Откровенное признание Дженнифер в симпатии к касту и персонажам культовой ленты моментально вызвало бурную реакцию поклонников и завирусилось в социальных сетях.

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала фото в комбинации с кружевом.