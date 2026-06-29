Дженнифер Лопес раскрыла имя голливудского актера, к которому испытывает влечение

«Патриция Аркетт как нельзя лучше подходит на роль проститутки с золотым сердцем, она невероятно милая. В этом фильме вообще много очень неоднозначных, порочных персонажей. Там блистает Кристиан Слэйтер, который работает в музыкальном магазине… И у него в галлюцинациях появляется Элвис в исполнении Вэла Килмера. Я бы переспала с каждым из них! Это правда. Такой выбор многое говорит обо мне и, возможно, подсвечивает мою темную сторону. Но все они были чертовски хороши в этой ленте, а сам триллер — просто сумасшедший», — заявила Дженнифер.