Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хью Джекман признался, что с возрастом ему все больше нравится играть антигероев

57-летний актер рассказал, что его привлекают «серые зоны человеческой натуры»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Хью Джекман
Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru

Хью Джекман рассказал, что с возрастом ему все интереснее играть неоднозначных персонажей.

«Они меня завораживают, — признался 57-летний актер в интервью People. — С возрастом меня все больше привлекают серые зоны человеческой натуры».

В фильме «Смерть Робин Гуда» Джекман играет легендарного разбойника, и предстает в непривычно в мрачном свете.

Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»
Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда»

Актер проводит параллель с «Логаном», где он тоже показал постаревшего и уставшего героя.

«В случае с „Логаном“ я принимал активное участие в формировании сюжета. Здесь мы движемся в том же направлении, но идем еще глубже», — добавляет он.

По сюжету, Робин Гуд получает серьезные ранения в драке и оказывается на попечении сестры Бригиды в монастыре. Фильм исследует последствия жизни, полной насилия, и дальнейшее искупление.

Вместе с Джекманом в картине снялись Билл Скарсгард, Ноа Джуп, Мюррей Бартлетт и Фейт Делани. Режиссером выступил Майкл Сарноски. Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» ожидается в 2026 году.

Ранее Хью Джекман рассказал о самых сложных съемках в своей карьере.