Хью Джекман рассказал, что с возрастом ему все интереснее играть неоднозначных персонажей.
«Они меня завораживают, — признался 57-летний актер в интервью People. — С возрастом меня все больше привлекают серые зоны человеческой натуры».
В фильме «Смерть Робин Гуда» Джекман играет легендарного разбойника, и предстает в непривычно в мрачном свете.
Актер проводит параллель с «Логаном», где он тоже показал постаревшего и уставшего героя.
«В случае с „Логаном“ я принимал активное участие в формировании сюжета. Здесь мы движемся в том же направлении, но идем еще глубже», — добавляет он.
По сюжету, Робин Гуд получает серьезные ранения в драке и оказывается на попечении сестры Бригиды в монастыре. Фильм исследует последствия жизни, полной насилия, и дальнейшее искупление.
Вместе с Джекманом в картине снялись Билл Скарсгард, Ноа Джуп, Мюррей Бартлетт и Фейт Делани. Режиссером выступил Майкл Сарноски. Премьера фильма «Смерть Робин Гуда» ожидается в 2026 году.
Ранее Хью Джекман рассказал о самых сложных съемках в своей карьере.