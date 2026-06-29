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Мэтт Дэймон признался, что к нему не было особого отношения на съемках «Одиссеи»

Актер рассказал, что все члены съемочной группы мокли и мерзли одинаково
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», признался изданию People, что на съемках к нему относились так же, как и ко всем остальным. Несмотря на статус звезды первой величины, актер не ждал привилегий.

«Никакого особого отношения не было, — рассказал 55-летний актер в интервью. — Если ты находишься на лодке посреди океана и попадаешь в шторм, ты промокаешь вместе со всеми остальными. Никто не получит горячий напиток, которого не получишь ты. Все находятся в равных условиях».

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Дэймон отметил, что даже сам Кристофер Нолан не был исключением: «Крис был таким же замерзшим и промокшим, как и все, на протяжении всех съемок. У нас было ощущение, что мы все действительно в одной лодке, потому что так оно и было».

Актер признался, что тяжелые съемки сплотили всю команду: «Я чувствую себя тесно связанным со всеми, кто работал над этим фильмом, — актерами и съемочной группой. Это было одинаково сложно для всех».

«Одиссея» — экранизация одноименной поэмы Гомера, главную роль в которой исполняет Мэтт Дэймон. Компанию ему составили Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Джон Легуизамо, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Мировая премьера запланирована на 17 июля.