Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», признался изданию People, что на съемках к нему относились так же, как и ко всем остальным. Несмотря на статус звезды первой величины, актер не ждал привилегий.
«Никакого особого отношения не было, — рассказал 55-летний актер в интервью. — Если ты находишься на лодке посреди океана и попадаешь в шторм, ты промокаешь вместе со всеми остальными. Никто не получит горячий напиток, которого не получишь ты. Все находятся в равных условиях».
Дэймон отметил, что даже сам Кристофер Нолан не был исключением: «Крис был таким же замерзшим и промокшим, как и все, на протяжении всех съемок. У нас было ощущение, что мы все действительно в одной лодке, потому что так оно и было».
Актер признался, что тяжелые съемки сплотили всю команду: «Я чувствую себя тесно связанным со всеми, кто работал над этим фильмом, — актерами и съемочной группой. Это было одинаково сложно для всех».
«Одиссея» — экранизация одноименной поэмы Гомера, главную роль в которой исполняет Мэтт Дэймон. Компанию ему составили Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Джон Легуизамо, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Мировая премьера запланирована на 17 июля.