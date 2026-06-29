Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Раппопорт отправилась на отдых с Аглаей Тарасовой и дочерью от Колокольникова

В сети появились кадры из семейной поездки в Санкт-Петербург
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ксения Раппопорт с дочками Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой / фото: соцсети
Ксения Раппопорт с дочками Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой / фото: соцсети

52-летняя актриса Ксения Раппопорт отправилась отдыхать в родной Санкт-Петербург. Компанию ей составили отец Александр Раппопорт и дочери — Аглая Тарасова и София, которую она родила от Юрия Колокольникова. Фото с отдыха поделилась в соцсетях Аглая Тарасова. 

Ксения Раппопорт / фото: соцсети
Ксения Раппопорт / фото: соцсети
Александр Раппопорт с внучкой Софией / фото: соцсети
Александр Раппопорт с внучкой Софией / фото: соцсети

Родственники заглянули в кафе «Былины». Как рассказала Тарасова, именно там мама «ела блины каждый день», когда ждала ее появления на свет.

После прогулки по городу Ксения Раппопорт вместе с детьми и отцом отправилась в другой ресторан. Там Александр Раппопорт встретился с бывшими однокурсниками из Академии художеств. Поводом стало 60-летие их выпуска.

Ранее Ксения Раппопорт показала детские фото Аглаи Тарасовой в честь ее 32-летия.