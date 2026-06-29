52-летняя актриса Ксения Раппопорт отправилась отдыхать в родной Санкт-Петербург. Компанию ей составили отец Александр Раппопорт и дочери — Аглая Тарасова и София, которую она родила от Юрия Колокольникова. Фото с отдыха поделилась в соцсетях Аглая Тарасова.
Родственники заглянули в кафе «Былины». Как рассказала Тарасова, именно там мама «ела блины каждый день», когда ждала ее появления на свет.
После прогулки по городу Ксения Раппопорт вместе с детьми и отцом отправилась в другой ресторан. Там Александр Раппопорт встретился с бывшими однокурсниками из Академии художеств. Поводом стало 60-летие их выпуска.
Ранее Ксения Раппопорт показала детские фото Аглаи Тарасовой в честь ее 32-летия.