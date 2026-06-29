Ольга Дибцева встретила свое 40-летие необычным способом: актриса выложила в личный блог откровенные снимки с черно-белой фотосессии.
На кадрах она запечатлена в черном мини-платье с глубоким декольте, делающем акцент на стройных ногах. В посте именинница откровенно высказалась о своем возрасте, назвав эту дату лучшим временем в жизни.
«Ребята! Мне 40! Без лукавства, без кокетства, без иронии — это лучший возраст! Я не хочу его скрывать и не променяла бы ни на 25, ни на 30 (только если с этими же мозгами). Сколько пройдено дорог, и сегодня я чувствую себя настоящим победителем. Победителем в первую очередь над собой — над своими пороками, слабостями, немощами, победительницей над своим внутренним несчастьем», — поделилась Дибцева.
Ранее Ольга Дибцева публично поздравила мужа с днем рождения.