17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, закончила старшую школу экстерном и теперь готовится к поступлению в ГИТИС. Уже известно, что юная звезда сдала ЕГЭ хорошо. Эмоциями от результатов она поделилась со своим репетитором, записав ей видеообращение.
«Уже пришли результаты. Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, что мы с вами все это время работали. И вот получили такой крутой результат. Спасибо вам огромное! Обнимаю!», — сказала Пересильд.
При этом точное количество набранных баллов звезда раскрывать не стала.
Ранее Анна Пересильд рассказывала, что «очень рано повзрослела» и уже не чувствует себя комфортно в школе. Она объясняла свое решение окончить школу экстерном желанием двигаться дальше, поскорее поступить в институт и сосредоточиться на профессиональном развитии.