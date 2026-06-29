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Стало известно, как 17-летняя Анна Пересильд сдала ЕГЭ

Актриса поделалась эмоциями от результатов экзаменов
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд
Анна ПересильдИсточник: Legion-Media.ru

17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, закончила старшую школу экстерном и теперь готовится к поступлению в ГИТИС. Уже известно, что юная звезда сдала ЕГЭ хорошо. Эмоциями от результатов она поделилась со своим репетитором, записав ей видеообращение. 

«Уже пришли результаты. Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, что мы с вами все это время работали. И вот получили такой крутой результат. Спасибо вам огромное! Обнимаю!», — сказала Пересильд.

При этом точное количество набранных баллов звезда раскрывать не стала. 

Ранее Анна Пересильд рассказывала, что «очень рано повзрослела» и уже не чувствует себя комфортно в школе. Она объясняла свое решение окончить школу экстерном желанием двигаться дальше, поскорее поступить в институт и сосредоточиться на профессиональном развитии.