«Уже пришли результаты. Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, что мы с вами все это время работали. И вот получили такой крутой результат. Спасибо вам огромное! Обнимаю!», — сказала Пересильд.