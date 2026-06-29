В окружении Екатерины Волковой рассказали о ее состоянии после госпитализации

«Да, подтверждаем. Пока тяжело, но чуть лучше, у нее сегодня ночная смена в кино, вчера был спектакль. Так как эту работу нельзя отменить или перенести, приходится ездить из больницы. Поэтому, конечно, поправляется медленнее, чем хотелось бы», — рассказали в команде Волковой.