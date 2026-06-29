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Евгений Миллер и Александр Обласов сыграют напарников в детективе

Начались съемки сериала «ТТ»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках сериала «ТТ»
На съемках сериала «ТТ»

Телеканал НТВ объявил о старте производства детективного сериала «ТТ». Главные роли в проекте исполнят Евгений Миллер и Александр Обласов. Их герои — майор Роман Норов и капитан Николай Штыров — получают прозвище «Толстый и Тонкий» за комичный контраст внешностей. Вскоре оно сокращается до «ТТ» и прочно закрепляется за напарниками.

По сюжету, Норов под прикрытием помогает задержать банду во главе с Бурым. Тот клянется отомстить. Получив звание майора, Роман возвращается в родной город, где его напарником становится Штыров. Начальник уголовного розыска Валентина Казанцева дает дуэту прозвище, которое моментально приживается.

Александр Обласов на съемках сериала «ТТ»
Александр Обласов на съемках сериала «ТТ»

Теперь оперативникам предстоит защитить жителей от незаконного сноса домов — бизнесмен Горохов хочет построить на их месте торговый центр. Норов не готов мириться с несправедливостью, а Горохов не намерен отступать. Тем временем Бурый, даже находясь под стражей, отправляет на поиски майора опасного бандита Желудя.

Другие роли в проекте исполняют Юлия Такшина, Максим Дрозд, Александр Половцев, Екатерина Вуличенко и другие.

Съемки сериала проходят в Твери и Тверской области. Производством занимается ООО ПЦ «Браво» по заказу телеканала НТВ. В сериале будет 16 серий. Премьера запланирована на 2027 год.