Теперь оперативникам предстоит защитить жителей от незаконного сноса домов — бизнесмен Горохов хочет построить на их месте торговый центр. Норов не готов мириться с несправедливостью, а Горохов не намерен отступать. Тем временем Бурый, даже находясь под стражей, отправляет на поиски майора опасного бандита Желудя.