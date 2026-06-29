Телеканал НТВ объявил о старте производства детективного сериала «ТТ». Главные роли в проекте исполнят Евгений Миллер и Александр Обласов. Их герои — майор Роман Норов и капитан Николай Штыров — получают прозвище «Толстый и Тонкий» за комичный контраст внешностей. Вскоре оно сокращается до «ТТ» и прочно закрепляется за напарниками.
По сюжету, Норов под прикрытием помогает задержать банду во главе с Бурым. Тот клянется отомстить. Получив звание майора, Роман возвращается в родной город, где его напарником становится Штыров. Начальник уголовного розыска Валентина Казанцева дает дуэту прозвище, которое моментально приживается.
Теперь оперативникам предстоит защитить жителей от незаконного сноса домов — бизнесмен Горохов хочет построить на их месте торговый центр. Норов не готов мириться с несправедливостью, а Горохов не намерен отступать. Тем временем Бурый, даже находясь под стражей, отправляет на поиски майора опасного бандита Желудя.
Другие роли в проекте исполняют Юлия Такшина, Максим Дрозд, Александр Половцев, Екатерина Вуличенко и другие.
Съемки сериала проходят в Твери и Тверской области. Производством занимается ООО ПЦ «Браво» по заказу телеканала НТВ. В сериале будет 16 серий. Премьера запланирована на 2027 год.