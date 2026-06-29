У знаменитости двое сыновей. Старшему, Андрею, уже 34 года. Его актриса родила от первого мужа Игоря Удалова. Младший наследник, Федор, появился на свет в 2019 году. Его Мария родила в браке с Андреем Сорокой. В апреле 2026 года стало известно, что Миронова развелась с супругом и судится с ним из-за сына.