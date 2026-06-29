Мария Миронова поделилась радостной новостью о спортивных достижениях своего младшего сына. Сейчас актриса вместе с 6-летним Федором находится в Испании. Там недавно прошел теннисный турнир, и наследник артистки показал отличный результат. Мальчик привез домой сразу две награды. Эту новость Миронова сообщила своим подписчикам в личном блоге.
Под фотографией с сыном она написала: «Большой труд завершен! 2 медали в чемодане. Поехали дальше, отдыхаем!».
У знаменитости двое сыновей. Старшему, Андрею, уже 34 года. Его актриса родила от первого мужа Игоря Удалова. Младший наследник, Федор, появился на свет в 2019 году. Его Мария родила в браке с Андреем Сорокой. В апреле 2026 года стало известно, что Миронова развелась с супругом и судится с ним из-за сына.
Ранее Мария Миронова публично поздравила сына Андрея с днем рождения.