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Мария Миронова похвасталась двумя медалями шестилетнего сына с теннисного турнира

Актриса сообщила, что ее сын Федор выиграл теннисный турнир в Испании
Мария Миронова на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба
Мария Миронова на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба

Мария Миронова поделилась радостной новостью о спортивных достижениях своего младшего сына. Сейчас актриса вместе с 6-летним Федором находится в Испании. Там недавно прошел теннисный турнир, и наследник артистки показал отличный результат. Мальчик привез домой сразу две награды. Эту новость Миронова сообщила своим подписчикам в личном блоге.

Мария Миронова с сыном / фото: соцсети
Мария Миронова с сыном / фото: соцсети

Под фотографией с сыном она написала: «Большой труд завершен! 2 медали в чемодане. Поехали дальше, отдыхаем!».

У знаменитости двое сыновей. Старшему, Андрею, уже 34 года. Его актриса родила от первого мужа Игоря Удалова. Младший наследник, Федор, появился на свет в 2019 году. Его Мария родила в браке с Андреем Сорокой. В апреле 2026 года стало известно, что Миронова развелась с супругом и судится с ним из-за сына.

Ранее Мария Миронова публично поздравила сына Андрея с днем рождения.